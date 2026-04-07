صفقة للاستحواذ على يونيفرسال ميوزك غروب قد تغيّر صناعة الموسيقى

قدّم صندوق التحوّط التابع للملياردير بيل أكمان عرضاً للاستحواذ على شركة يونيفرسال ميوزك غروب (Universal Music Group - UMG) في صفقة تُقدَّر قيمة أكبر شركة موسيقى في العالم بموجبها بنحو 55 مليار يورو (48 مليار جنيه إسترليني).

وقد عرض صندوق بيرشينغ سكوير (Pershing Square)، ومقرّه نيويورك، شراء الشركة، التي تضم فنانين من بينهم تايلور سويفت وإلتون جون، في صفقة نقدية وأسهمية.

وأشار أكمان في بيانٍ إلى أنّ الشركة، التي يقودها لوسيان غرينج، "نجحت في رعاية قائمة فنية عالمية المستوى ومواصلة تطويرها وتحقيق أداءٍ تجاري قوي"، غير أنّ سعر سهمها تراجع بسبب عوامل "لا تتعلّق بأداء أعمالها الموسيقية".

وكانت أسهم "يونيفرسال ميوزك غروب"، المدرجة في أمستردام منذ عام 2021، قد فقدت أكثر من ربع قيمتها خلال العام الماضي وحده، قبل أن ترتفع بنسبة 11 بالمئة يوم الثلاثاء عقب إعلان عرض بيرشينغ.

وتُعد الشركة واحدة من "الثلاثة الكبار" في صناعة الموسيقى، إلى جانب "سوني ميوزك إنترتينمنت" (Sony Music Entertainment) و"وارنر ميوزك غروب" (Warner Music Group)، وتضم قائمة فنانيها أسماءً تتراوح بين موسيقيين كلاسيكيين ونجوم مثل أديل ودريك وأريانا غراندي.

وعزا أكمان الأداء الضعيف السابق لسعر السهم جزئياً إلى تأخر إدراج الشركة في الولايات المتحدة، وعدم الاستفادة الكاملة من ميزانيتها العمومية، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بحصة مجموعة بولوريه (Bolloré Group) الفرنسية البالغة 18 بالمئة. وتُعد مجموعة بولوريه، التي يسيطر عليها الملياردير الفرنسي فنسنت بولوريه، أكبر مساهم منفرد في الشركة، فيما تمتلك شركة فيفندي (Vivendi)، الخاضعة أيضاً لعائلة بولوريه، حصة إضافية تبلغ 10 بالمئة.

كما أشار أكمان إلى "ضعف تقدير المستثمرين" لقيمة حصة الشركة البالغة 2.7 مليار يورو في خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي.

ويُدير صندوق بيرشينغ سكوير، الذي أسّسه أكمان عام 2004، أصولاً تتجاوز 26 مليار دولار. وكان الصندوق قد استحوذ على حصة 10 بالمئة في "يونيفرسال ميوزك غروب" عام 2021، إلا أنّ أكمان تنحّى عن مجلس إدارتها العام الماضي، مشيراً إلى التزامات أخرى.

وفي تعليقٍ على الصفقة، أوضح دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في شركة إيه جي بيل (AJ Bell)، أنّ أكمان سيحتاج إلى "حملة إقناع مكثّفة" لكسب دعم كبار المساهمين، وأضاف أنّ أكمان لطالما أعجب بأسلوب المستثمر وارن بافيت في شراء الشركات الجيدة بأسعار منخفضة، معتبراً أنّه "يتّبع الآن نهج بافيت بالكامل عبر تقديم عرض استحواذ على يونيفرسال ميوزك".

وبموجب الصفقة المقترحة، سيجري دمج "يونيفرسال ميوزك غروب" مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (شيك على بياض) أنشأها بيرشينغ سكوير، على أن تُدرج لاحقاً في بورصة نيويورك. وسيحصل المساهمون على إجمالي 9.4 مليارات يورو نقداً، إضافةً إلى 0.77 سهم في الشركة الجديدة مقابل كل سهم يملكونه في يونيفرسال، وهو ما يمثّل علاوةً بنسبة 78 بالمئة مقارنةً بسعر إغلاق السهم يوم الخميس، بحسب بيرشينغ.

كما تتضمّن الصفقة المقترحة تعيين وكيل المواهب المخضرم مايكل أوفيتز رئيساً لمجلس الإدارة، إلى جانب إضافة ممثلين عن بيرشينغ سكوير إلى مجلس الإدارة، فضلاً عن التفاوض على عقد عمل جديد وحزمة تعويضات محدّثة لغرينج.

وكان غرينج قد حصل العام الماضي على حزمة أجور تجاوزت 41 مليون يورو، شملت راتباً أساسياً بقيمة 4.4 ملايين يورو، وأكثر من 30 مليون يورو كمكافآت.