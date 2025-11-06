- أعلنت سناب عن صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع بيربليكسيتي إيه آي لدمج محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في سناب شات بحلول 2026، مما يعزز تجربة المستخدمين في الدردشة. - تسعى سناب لتعزيز خدماتها بالذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك روبوت دردشة "ماي إيه آي" وتقدم عدسات وأدوات إنشاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز خدمة الاشتراك "سناب شات بلس". - يلمح الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إلى شراكات مستقبلية وتحديثات تشمل ميزة "إيه آي كليبس" لتوليد الفيديو ونظارات "سبيكس" الجديدة.

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي سناب وشركة الذكاء الاصطناعي بيربليكسيتي إيه آي عن إبرام صفقة بقيمة 400 مليون دولار، ستتيح محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيربليكسيتي مباشرةً في تطبيق سناب شات في أوائل عام 2026. وبموجب هذه الشراكة، سيكون محرك البحث بارزاً في واجهة الدردشة في "سناب شات"، مما يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة والحصول على إجابات مباشرة، وإجراء محادثات داخل التطبيق الأصفر.

ويُضاف "بيربليكسيتي إيه آي" إلى باقة خدمات "سناب شات" المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك "سناب" روبوت دردشة خاصاً بها يعمل بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، يسمى "ماي إيه آي"، يستخدم نماذج من شركتَي "أوبن إيه آي" و"غوغل"، كما قدّمت "سناب" عدسات وأدوات إنشاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تعزيز خدمة الاشتراك "سناب شات بلس".

وفي رسالة للمساهمين، ألمح الرئيس التنفيذي، إيفان شبيغل، إلى أن "سناب" قد تسعى إلى إبرام شراكات مماثلة مع شركات أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي. وكتب: "هذا التعاون يجعل الاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من سناب شات، ويعزّز التخصيص، ويضع سناب قناة توزيع رائدة للوكلاء الأذكياء (روبوتات تنفّذ المهام ولا تكتفي بتوليد المحتوى)، مما يمهد الطريق لبيئة أوسع من شركاء الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مجتمعنا العالمي".

كما ألمح شبيغل إلى تحديثات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادمة إلى "سناب شات"، وقال إن الشركة تعمل على ميزة جديدة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تسمى "إيه آي كليبس" والتي "سوف تسمح للمبدعين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة من خلال أوامر بسيطة"، لكن لم يذكر متى ستنطلق هذه الميزة. وعلاوة على الذكاء الاصطناعي، تخطط "سناب" لإطلاق نسخة جديدة من نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، المسماة "سبيكس"، في وقت ما من العام المقبل، ولم يقدم شبيغل كذلك أي تفاصيل جديدة حول الجهاز، لكنه وعد بأنها سوف تكون أخف وزناً من الإصدار الحالي.