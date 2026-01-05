صفقة الترويج السياحي بالمؤثرين تثير الجدل في المغرب

- وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة بقيمة 46 مليون درهم للترويج السياحي عبر الإنترنت، مستهدفًا 16 سوقًا باستخدام استراتيجية رقمية تعتمد على المحتوى البصري والسرد القصصي والمؤثرين، بالتعاون مع شركتين مغربية وفرنسية. - أثارت الصفقة جدلاً واسعًا في الإعلام المغربي، حيث تساءل البعض عن معايير تحديد الميزانيات في المؤسسات العامة، مشيرين إلى أن المصطلحات المستخدمة في الوثيقة قد تكون غطاءً لتبديد المال العام في حملات يصعب قياس أثرها الاقتصادي. - عبرت مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من الصفقة، حيث انتقد البعض توزيع الأموال على المؤثرين دون رقابة، مشيرين إلى التسيب في إدارة الأموال العامة وتأثير ذلك على ثقة المواطنين في المؤسسات.

وقّع المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة بقيمة 46 مليون درهم (5 ملايين دولار) من أجل الترويج السياحي للمغرب عبر الإنترنت، ويشمل ذلك استراتيجية رقمية تقوم على المحتوى البصري، والسرد القصصي، وصناعة المحتوى والمؤثرين. وتشير الصفقة إلى استهداف 16 سوقاً بمساعدة تحالف من شركتَين، أولى مغربية وثانية فرنسية.

وشنّ أكثر من منبر إعلامي مغربي هجوماً على الصفقة. وكتب موقع العمق المغربي: "تطرح هذه الصفقة الضخمة تساؤلات مشروعة حول معايير تحديد الميزانيات في المؤسّسات العمومية، حيث تساءل متابعون، هل يعقل أن يُرصد مبلغ فلكي يقارب 5 مليارات سنتيم لإنتاج محتوى بصري وسرد قصصي واستقطاب مؤثرين؟"، وتابع: "الوثيقة الخاصة بالصفقة تتحدث عن إنتاج محتوى مبتكر وإدارة منصات، وهي مصطلحات فضفاضة يرى مراقبون أنها قد تكون غطاءً لتبديد المال العام في حملات افتراضية يصعب قياس أثرها الاقتصادي المباشر على أرض الواقع".

جدل أموال الترويج السياحي

وكتب موقع "الأخبار 24" متسائلاً: "هل المشكلة في الصورة أم في التجربة السياحية نفسها؟ اللايكات ترتفع، أما السياحة الداخلية فما زالت تبحث عن إقناع حقيقي". وكتب موقع "كراش سياسي": "صفقات تسويق بملايين الدراهم، خطاب طَموح بلا أرقام، ووصاية وزارية تُراكم الإنفاق وتؤجل التقييم".

وظهر الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. كتب نور الدين العواج على "فيسبوك": "مكتب السياحة يقوم بتوزيع 4.6 مليارات (سنتيم) من المال العام على المؤثرين التافهين. لا حسيب ولا رقيب". وخلص يوسف سعود إلى أن سبب مثل هذه الصفقات هو "التسيّب"، إذ "من يعلم كم يصرف مكتب السياحة؟ وفي ماذا؟ وما هي النتائج؟ هل سبق لأي مغربي أن علم مهتمته أصلاً؟ وماذا يفعل بأموالهم؟"، "في المغرب تُعطى أموال بالهبل، ولا مغربي يعلم من وكيف تبني مؤسّسات بهاد الطريقة، ثم تتساءل بعد كل هذا لماذا المغاربة لا يثقون في بلادهم؟ ولماذا السمعة الداخلية تتراجع؟".