صخور "أبولو" تكشف سراً عن المجال المغناطيسي للقمر

كشفت صخورٌ قمريةٌ جمعها روادُ مهمة "أبولو" قبل أكثر من نصف قرنٍ عن رؤيةٍ جديدةٍ بشأن المجال المغناطيسي الغامض للقمر، وفق ما أفاد به علماء يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن توفّر العينات التي سيجمعها روادُ المهمات القمرية المستقبلية ضمن برنامج "أرتميس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أدلةً إضافيةً أكثر تفصيلاً. ومن المفترض أن يحلّق أربعةُ رواد فضاءٍ من "أرتميس" حول القمر في رحلة اختبارية حاسمة، قد تنطلق في أقرب وقتٍ خلال إبريل/نيسان من مركز كينيدي للفضاء، وذلك بعد أسابيع من التأجيل.

وتشير الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد في إنكلترا إلى أنه رغم ضعف المجال المغناطيسي للقمر خلال معظم فترات وجوده، فإنه اشتدّ، بل وتجاوز النشاطَ المغناطيسي للأرض، خلال فتراتٍ وجيزةٍ للغاية قبل ما بين 3 و4 مليارات عامٍ. وقد نُشرت نتائجها اليوم الخميس في دورية "نيتشر جيوساينس" (Nature Geoscience). وتُسهم الحقولُ المغناطيسية في الحماية من الأشعة الكونية الخطرة، وكذلك من الإشعاع الشمسي القاسي، كما هو الحال على الأرض.

وأوضحت الباحثةُ الرئيسة كلير نيكولز أن القمر شهد "ارتفاعاتٍ قصيرةً للغاية في شدة المجال المغناطيسي"، لم تستمر أكثر من 5 آلاف عامٍ، وربما لم تتجاوز بضعةَ عقودٍ، نتيجةَ انصهار صخورٍ غنيةٍ بالتيتانيوم في أعماق القمر.

وكان علماء قد افترضوا سابقاً أن المجال المغناطيسي القمري ظلّ قوياً لفتراتٍ طويلةٍ، استناداً إلى تحليلاتهم للصخور التي جلبها روادُ "أبولو" بين عامي 1969 و1972. ومع توجّه رواد "أرتميس" هذه المرة إلى استكشاف المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، بدلاً من سهول الحمم البركانية ذات خطوط العرض المنخفضة التي زارتها مهمات "أبولو"، يُتوقع أن تسهم العينات الجديدة في إلقاء مزيدٍ من الضوء على المغناطيسية القديمة للقمر.

وأعادت نيكولز وفريقها تحليل القياسات السابقة لعينات "أبولو"، وتبيّن لهم أن المستويات المرتفعة من التيتانيوم تتوافق مع آثارٍ محفوظةٍ لنشاطٍ مغناطيسي مرتفع. وكانت الصخور التي جُمعت خلال أول وآخر هبوطٍ على القمر، أي "أبولو 11" و"أبولو 17"، غنيةً بالتيتانيوم. وأضافت نيكولز في رسالةٍ عبر البريد الإلكتروني: "لقد عثرنا على الحلقة المفقودة". وأشارت إلى أن نشاط المجال المغناطيسي يمكن أن يكون "قوياً بشكلٍ متقطّع، وربما يتقلّب بدرجةٍ أكبر بكثير مما كنا نعتقد تقليدياً".

ويرى الباحثون أن عينات "أبولو" لا تمثّل بدقةٍ ما هو موجودٌ على سطح القمر ككل، لأنها جُمعت من مواقع متشابهةٍ كانت غنيةً بالتيتانيوم، بعدما دفعتها الثورات البركانية إلى السطح. ويخطّط رواد "أرتميس" لدراسة صخورٍ قديمةٍ قرب القطب الجنوبي، حيث يُعتقد أن الفوّهات المظللة بشكلٍ دائمٍ تحتوي على جليدٍ مائي. وختمت نيكولز بالتأكيد على أن فهم تاريخ الدرع المغناطيسي للقمر "أمرٌ بالغ الأهمية عند التفكير في قابلية الكواكب للحياة".