صحيفة دنماركية تنتقد وشوم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث

- تناولت صحيفة بوليتيكن الدنماركية الجدل حول وشوم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، التي تحمل رموزًا تاريخية مثيرة للجدل تُستخدم من قبل اليمين المتطرف كرمز لصراع الحضارة المسيحية ضد تهديدات الغرب. - أوضحت الصحيفة أن هذه الرموز زادت شعبيتها منذ صعود دونالد ترامب وظهرت في أحداث مثل مسيرة شارلوتسفيل واقتحام مبنى الكابيتول، مما يعكس تأثيرها في الأوساط المتطرفة. - أشار التقرير إلى أن الرموز لم تعد مقتصرة على اليمين المتطرف، بل ظهرت في منشورات حكومية، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على السياسات الرسمية.

سلّطت صحيفة بوليتيكن الدنماركية، الاثنين، الضوء على ما وصفته بـ"ثقافة التعصّب الصليبي" لدى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، التي تظهر من خلال عدة وشوم على ذراعه أثارت قلق خبراء ومحللين سياسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز هذه الوشوم كلمة "كافر" بالعربية وعبارة "Deus Vult" باللاتينية، التي تعني "الله يشاء"، وكانت تُستخدم في العصور الوسطى خلال الحروب الصليبية شعاراً دينياً للحملات العسكرية التي شنّها المسيحيون لاستعادة الأراضي المقدسة. بمعنى آخر، كانت تعبيراً عن أن ما يفعلونه هو إرادة الله أو مقدس ومبرر دينياً. واليوم، عاد استخدامها في بعض الأوساط المتطرفة رمزاً للهوية المسيحية أو الصراع المزعوم بين الغرب والمهاجرين أو الثقافات الأخرى، وهو ما جعلها محل جدل كبير.

Pete Hegseth, the U.S. Secretary of Defense, has a tattoo of the Arabic word “كافر” (kafir).” This tattoo was displayed during his visit to Joint Base Pearl Harbor-Hickam in Hawaii and is below another tattoo that reads “Deus Vult,” a Crusader slogan meaning “God wills it” pic.twitter.com/WJT6cJ6XQs — Martin Plaut (@martinplaut) July 10, 2025

وأوضحت "بوليتيكن" أن المشكلة ليست في الوشم الذي هو حبر على الجلد، بل في معناه الرمزي المرتبط اليوم بالأوساط المسيحية اليمينية المتطرفة، التي تستخدمه رمزاً لصراع الحضارة المسيحية ضد ما تعتبره "تهديدات للغرب"، بما في ذلك المهاجرون.

ولفت التقرير إلى أن بيت هيغسيث يعرض هذه الرموز مراراً في مقاطع الفيديو التدريبية، ما أثار جدلاً واسعاً ليس فقط على منصات التواصل الاجتماعي، بل أيضاً بين الخبراء. وقد ربطت الصحيفة هذا الاهتمام الرمزي بزيادة استخدام رموز الحروب الصليبية لدى اليمين المتطرف الأميركي منذ صعود دونالد ترامب، سواءً في مسيرة شارلوتسفيل عام 2017، أو اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقال أستاذ الدراسات القروسطية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ماثيو غابرييل، لـ"بوليتيكن": "عند استخدام هذه الصور غالباً ما يتبعها العنف. إنها فكرة متكرّرة في بيانات منفذي عمليات إطلاق النار الجماعي."

وأشار غابرييل إلى أن هذه الرموز انتشرت بشكل واسع على الإنترنت عبر صور ومقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، ما أعطاها طابعاً رومانسياً للعصور الوسطى تحت اسم "كروسايدر كور" (Crusader Core)، مؤكداً أن الشباب المسيحي الأبيض يستخدمونها لتقديم العصور الوسطى بوصفها مجتمعاً مثالياً: "ماضٍ تتجلى فيه الأطراف بوضوح، والخير والشر محدّدان، حيث دافع الغرب المسيحي الأبيض عن نفسه ضد الأعداء".

كذلك، نبّه إلى إعادة إحياء الرموز البصرية والدينية للحروب الصليبية، مثل دروع فرسان الهيكل، والسيوف، والخوذ، وشعارات مثل Deus Vult. ويُستخدم هذا النمط لإضفاء جاذبية أسطورية أو بطولية على العصور الوسطى، خاصةً للشباب على الإنترنت.

ولفت التقرير إلى أن هذه الرموز لم تعد مقتصرة على اليمين المتطرف، بل ظهرت في منشورات حكومية رسمية، مثل وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي استخدمت صور فرسان الصليب لتصوير المهاجرين على الحدود الجنوبية أعداء حديثين، أو القيادة الجنوبية الأميركية التي أظهرت جنوداً ملثمين يحملون صليب القدس. وأكّد غابرييل أن الخطورة تكمن في سرعة انتشار الرموز عبر وسائل التواصل، مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيزها، ما يجعل تأثيرها يصل إلى أعلى المسؤولين في واشنطن.

وكانت وشوم بيت هيغسيث قد أثارت جدلاً واسعاً بعد تعيينه، بينما أوضح محاميه أن هذه الرموز منتشرة بين الجنود السابقين، ولا تعني بالضرورة تبني الوزير آراء اليمين المتطرف، لكن التقرير نبّه إلى أن الوزير عبّر عن اهتمامه بالحروب الصليبية في كتابه "الحملة الصليبية الأميركية" الصادر عام 2020 بالقول: "لا نريد القتال، ولكنّنا مضطرون لذلك، كما فعل إخواننا المسيحيون قبل 1000 عام. معركتنا ليست بالأسلحة. حتى الآن."