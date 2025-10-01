صحيفة بريطانية متهمة بالتجسس على حفل عيد ميلاد الأمير ويليام

- تُتهم صحيفة بريطانية بالتجسس على حفل عيد ميلاد الأمير ويليام الحادي والعشرين باستخدام محقق خاص، وفقًا لوثائق المحكمة العليا بلندن، في إطار معركة قانونية بين الأمير هاري ووسائل الإعلام البريطانية. - الأمير هاري، الذي يعاني من علاقة متوترة مع الصحافة، يدعي انتهاك خصوصيته من خلال اختراق هاتفه وتوظيف محققين خاصين، حيث أشار محاميه إلى فاتورة تتعلق بتفاصيل حفل عيد ميلاد ويليام. - الأمير هاري وديفيد فورنيش، ضمن مجموعة من سبعة مشتكين، يرفعون دعوى ضد "أسوشيتد نيوزبيبرز" بتهم تتعلق بأنشطة غير قانونية للحصول على تقارير، بينما تنفي المؤسسة هذه الاتهامات.

تُتّهم صحيفة بريطانية شعبية بالتجسّس على حفل عيد ميلاد الأمير ويليام الحادي والعشرين، الذي حمل عنوان "من أفريقيا"، بالاستعانة بمحقق خاص، وذلك بحسب وثائق المحكمة العليا بلندن اليوم الأربعاء. وظهر هذا الاتهام خلال جلسة استماع في المحكمة تُعدّ جزءاً من أحدث معركة قانونية بين شقيقه الأمير هاري ووسائل الإعلام البريطانية.

ويقول الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي كانت علاقته بالصحافة متوترة، إنه كان ضحيّة انتهاكات لخصوصيته من خلال اختراق مجموعة صحافية بريطانية هاتفه واستعانتها بمحققين خاصين. وصرّح محامي هاري، ديفيد شيربورن، في مذكرات مكتوبة للمحكمة، بأن فاتورة، مؤرخة في 25 أغسطس/ آب 2023، بعنوان "أسئلة من قصة الحفلة الملكية من أفريقيا"، تتعلّق بويليام، الوريث الحالي للعرش. ويقول شيربورن إن هذه الفاتورة مرتبطة بخبر نُشر في صحيفة ديلي ميل في يونيو/ حزيران 2023، يتضمّن تفاصيل "واسعة" عن حفل عيد ميلاد ويليام الحادي والعشرين قبل إقامته.

الأمير ويليام ليس الضحية المحتمل الوحيد

يرفع ديفيد فورنيش دعوى قضائية إلى جانب الأمير هاري ضد شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، وقد حضر كلاهما إلى قاعة المحكمة جزءاً من جلسة الأربعاء. وهاري وفورنيش جزء من مجموعة من سبعة مشتكين بارزين في القضية المرفوعة ضد "أسوشيتد نيوزبيبرز"، ناشرة صحيفتي "ديلي ميل" و"ميل أون صنداي".

ويتهم السبعة المؤسسةَ بممارسة أنشطة غير قانونية أو التكليف بها للحصول على التقارير. وتشمل هذه الأنشطة توظيف محققين خاصين لوضع أجهزة تنصت داخل السيارات، وانتحال شخصيات للحصول على معلومات طبية، والسطو على المنازل بحسب الطلب، والاطلاع على المكالمات الهاتفية الخاصة وتسجيلها، بينما تنفي المؤسسة هذه الاتهامات.