صحيفة الثورة السورية تعاود الصدور بهوية ما بعد التحرير

- إطلاق هوية جديدة لصحيفة الثورة السورية تعكس مرحلة ما بعد التحرير، بهدف تمثيل تطلعات السوريين بدلاً من السلطة، مع التركيز على الشفافية وحرية الكلمة المسؤولة. - تطوير القدرات المهنية للكوادر الصحفية عبر دورات تدريبية، مع التأكيد على أهمية الصحافة كمرآة للمجتمع وفضاء للحوار، وضمانة لوعي عام متجدد ومستقبل يليق بسوريا. - دعم الإعلام الوطني القادر على نقل هموم الناس، ورفض الإعلام المؤدلج، مع خطط لتطوير منصات إعلامية محلية، وفقاً لتوجيهات القيادة السورية الجديدة.

بعد عقودٍ ارتبط فيها اسم "الثورة" بالنسخة الرسمية التي أصدرها نظام الأسد منذ ستينيات القرن الماضي، تعود صحيفة الثورة السورية اليوم بهوية جديدة تماماً، معلنةً قطيعةً مع إرث الإعلام السلطوي الذي مثّل أداة دعائية للسلطة السابقة. وتقدَّم الصحيفة نفسها بصفتها منصة لمرحلة ما بعد التحرير، وبوابة لإعلام يسعى إلى تمثيل السوريين وتطلعاتهم، لا السلطة فوقهم.

في هذا السياق، شهد المركز الوطني للفنون البصرية في دمشق، الاثنين، انطلاق الحفل الرسمي للهوية الجديدة للصحيفة تحت شعار: "هوية جديدة... فاصلة جديدة"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لعملية ردع العدوان.

وخلال الحفل، قال رئيس تحرير الصحيفة نور الدين الإسماعيل إن هذا اليوم يمثل "ميلاد صحيفة تليق بسورية الجديدة، صحيفة ترقى بتضحيات السوريين وآلامهم لمدّة 14 سنة"، مضيفاً أن "التاريخ يُكتب من جديد، في لحظة نعلن فيها فتح أبواب مرحلة جديدة، تقوم على الشفافية، وعلى الحوار، وعلى حرية الكلمة المسؤولة".

وأشار الإسماعيل إلى أن الصحافة يجب أن تكون "مرآة المجتمع ولسان حال الناس وفضاءً يلتقي فيه الرأي والرأي الآخر"، موضحاً أن فريق التحرير عمل خلال الأشهر الماضية على تطوير القدرات المهنية للكوادر عبر دورات تدريبية وتعزيز الخبرات، "لنواكب الصحافة المتطورة في مختلف الميادين". كما أكّد أن صحيفة الثورة تدخل هذه المرحلة وهي تدرك احتمال وقوع الأخطاء، لكنها "عازمة على الصواب"، مضيفاً أن الحرية "ليست شعاراً يُرفع، بل ممارسة تُصان"، معتبراً أن الصحافة الحرة هي "الضمانة الأولى لوعي عام متجدد ولمستقبل يليق ببلادنا وأبنائها".

من جانبه، رأى المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر خالد الخلف أن العمل في مضمار الصحافة كان ولا يزال "من أشد الميادين صعوبة، وخصوصاً في بلد دمره النظام المخلوع وتركت حربه ندبات وتصدعات مجتمعية عميقة". وأشار إلى أن القلم كان سابقاً "بيد الأفرع الأمنية والجهات السياسية".

وأوضح الخلف أن القيادة السورية الجديدة، بعد التحرير، أولت اهتماماً خاصاً للإعلام منذ اللحظات الأولى، عبر دعم المؤسسات وعودة عجلة العمل وتقديم محتوى مهني "يليق بالسوريين". كما وعد الجمهور بـ"صحافة وطنية" قادرة على نقل هموم الناس ومعاناتهم وإيصالها إلى المسؤولين.

أما وزير الإعلام حمزة المصطفى، فاعتبر أن إعادة إطلاق صحيفة الثورة تمثل استعادة "ما سُلب منا"، قائلاً: "نعيد إلى سورية صوتها الذي أسكتته الرقابة الأسدية عقوداً مديدة". كذلك، أشار إلى أن الهوية الجديدة للصحيفة تعتمد على دمج ثلاثة أبعاد: الجريدة الورقية، الموقع الإلكتروني، والمنصة المتخصصة بإعادة إنتاج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصطفى أن اختيار اسم "الثورة السورية" جاء "تخليداً لها وتمييزاً عن انقلاب البعث وثورته الهدامة"، فيما حمل الشعار الجديد عبارة: "فاصلة الحق، رافعة العمران". كما عرض الوزير خطة عمل هذا العام، التي تتضمن إعادة تفعيل صحيفة الحرية كمنصة متخصصة بالاقتصاد والاقتصاد السياسي، بالإضافة إلى إعادة تفعيل "الموقف الرياضي". أما العام المقبل فسيركز على البعد المحلي عبر "إنشاء منصات إعلامية في كل محافظة".

وشدّد المصطفى على رفض إعادة إنتاج الإعلام المؤدلج الذي ساد لعقود، قائلاً: "لا نريد إعادة إنتاج النموذج الذي أَفقرنا فكرياً وأخلاقياً، ذلك الإعلام الذي حوّل الصحافي إلى موظف يسطر ما يُملى عليه، والصحيفة إلى نشرة تعليمات". وختم بتأكيد حاجة سورية الجديدة إلى أقلام الصحافيين، "بعد أن دفعتم ثمناً باهظاً في طليعته أكثر من 700 شهيد من الإعلاميين ارتقوا دفاعاً عن الحرية".