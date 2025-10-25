صحيفة الثورة السورية تستأنف الطباعة الورقية قبل نهاية العام

- بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، تستعد صحيفة الثورة السورية للعودة إلى الصدور الورقي، مما يعكس رمزية مهمة للصحافة الرسمية في البلاد، بالتزامن مع تحديث وكالة الأنباء السورية "سانا" لهويتها البصرية. - تعكس هذه الخطوة رغبة في تطوير الإعلام التقليدي والرقمي، رغم التحديات الاقتصادية والحرب، مع التركيز على جودة المحتوى واستعادة ثقة الجمهور. - رئيس تحرير الصحيفة، نور الدين إسماعيل، يؤكد أن العودة ليست تقنية فقط، بل تحمل رمزية كبيرة لتعزيز حضور الدولة، مع دمج الصحيفة الورقية بالإعلام الرقمي.

بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف، تستعد صحيفة الثورة السورية للعودة إلى الصدور الورقي قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تمثل رمزية مهمة للصحافة الرسمية في البلاد، بالتوازي مع الانطلاقة الجديدة لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي دشّنت هويتها البصرية الجديدة في أغسطس/آب الماضي تحت شعار "نقطة تحول". هذا الحراك الإعلامي مؤشر على مرحلة جديدة لإعادة ترتيب الإعلام الرسمي بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والحرب، ويعكس رغبة واضحة في تطوير أدوات الإعلام التقليدي والرقمي معاً.

لم تكن جائحة فيروس كورونا وحدها السبب في تراجع الصحافة الورقية السورية، إذ شهدت الصحافة العربية والعالمية تحولات مماثلة مع تحول غالبية وسائل الإعلام إلى النشر الرقمي. ومع ذلك، بقيت الصحف الورقية السورية حبيسة الانتظار، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضته سنوات الحرب والعقوبات، ما جعل قرار استئناف الطباعة الورقية أمراً معقداً وحساساً.

صحيفة الثورة السورية هي الصحيفة الرسمية للحكومة السورية، وتُعد من أقدم الصحف في البلاد، إذ تأسست في عام 1963 بعد انقلاب حزب البعث على السلطة. كانت الصحيفة لفترة طويلة المنبر الإعلامي الرسمي للحكومة، وتركز على نقل أخبار الدولة والسياسة الوطنية، مع تغطية للقضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من منظور رسمي.

رئيس تحرير "الثورة" نور الدين إسماعيل، أوضح لـ"العربي الجديد" أن الصحيفة تعمل حالياً على إعادة تعمير المطابع وصيانتها بعد توقفها منذ عام 2020، إضافة إلى معالجة الخلل في بعض مفاصل العمل لضمان أن تكون صحيفة تليق بسورية الجديدة. وأضاف إسماعيل: "عودة الصحيفة الورقية في هذا التوقيت ليست مجرد مسألة تقنية، بل تحمل رمزية كبيرة في مرحلة إعادة بناء الإعلام الرسمي وتعزيز حضور الدولة في المجال العام". وعلى الرغم من سيطرة الإعلام الرقمي وسرعته في نقل الأخبار، فإن إسماعيل يرى أن للصحف الورقية جمهورها المخلص الذي يقدّر "روح الورق قبل أن يقرأ الخبر"، وهو جمهور يتشوق للعودة إلى النسخة المطبوعة، رغم التطور الكبير في وسائل الإعلام الحديثة. وأضاف: "نحن نعمل على دمج الصحيفة الورقية بالإعلام الرقمي عبر موقع إلكتروني حديث، وقسم مخصص للإعلام الرقمي يدعم إنتاج المواد المرئية والفيديو والصور".

وفي الوقت الذي يبقى فيه تحديد سعر الصحيفة وكمية النسخ التجريبية قيد التجربة، يؤكد إسماعيل أن الهدف ليس الربح فقط، بل إعادة صياغة حضور الصحافة الورقية في المشهد الإعلامي السوري، مع التركيز على جودة المحتوى واستعادة ثقة الجمهور، وفتح صفحة جديدة للإعلام الرسمي بعد سنوات من التراجع والتحديات.