- رفع الصحافي جون كاريرو دعوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، متهمًا إياها باستخدام كتب محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب أنظمتها، مما يعد انتهاكًا لقانون حقوق النشر. - تتزايد الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا بسبب استخدام محتوى محمي لتدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يحقق الاتحاد الأوروبي في انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة الاحتكار، وتواجه "أوبن إيه آي" دعوى في الهند. - توصلت شركة أنثروبيك إلى تسوية كبيرة بدفع 1.5 مليار دولار لمؤلفين، بينما تعرض شركة بربليكسيتي تقاسم الإيرادات مع وسائل الإعلام.

رفع الصحافي الاستقصائي جون كاريرو دعوى قضائية، أمس الاثنين، ضد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى "إكس إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل" و"أوبن إيه آي" و"ميتا" و"بيربلكسيتي"، بتهمة استخدام كتب محمية بحقوق الطبع والنشر من دون إذن لتدريب أنظمتها. ورفع كاريرو، مراسل "نيويورك تايمز" ومؤلف كتاب Bad Blood، الدعوى مع خمسة كتّاب آخرين، متهمين هذه الشركات بقرصنة كتبهم وإدخالها في النماذج التي تُشغّل روبوتات الدردشة.

وجاء في نص الدعوى أنه "بدلاً من الحصول على تراخيص أو دفع مقابل استخدام هذه الأعمال، حمّل كل مدعى عليه نسخاً مقرصنة من كتب المدعين من مواقع مكتبات غير رسمية، ثم نسخها وحلّلها وراجعها وأعاد نسخها واستخدامها وتضمينها في برامج إدارة التعلّم الخاصة به (أو استخدمها لتحسين منتجاته) لتسريع التطوير التجاري والفوز في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويحظر قانون حقوق النشر هذا السلوك تحديداً". كذلك بحسب الدعوى "كان سوء سلوك المدعى عليهم متعمداً. فالمكتبات التي وصل إليها المدعى عليهم كانت لسنوات موضوعاً لملاحقات جنائية ودعاوى مدنية وتحذيرات واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا. وقد أُبلغ المدعى عليهم مراراً وتكراراً بأن استخدام مجموعات البيانات هذه غير قانوني".

شركات الذكاء الاصطناعي بين الدعاوى والصفقات

هذه ليست سوى واحدة فقط من قضايا عدّة تتعلق بحقوق الطبع والنشر رفعها مؤلفون وغيرهم من المالكين للحقوق ضد شركات التكنولوجيا؛ بسبب استخدام أعمالهم في تدريب الروبوتات. وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً لتقييم ما إذا كانت "غوغل" مثلاً قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار من خلال استخدام محتوى نشرته وسائل إعلام وناشرون آخرون على الإنترنت لتدريب وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي من دون تعويض مناسب. وفي الهند تنضم أكبر المؤسسات الإخبارية إلى دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي" بسبب الاستخدام غير المصرح به لمحتواها. هذا إلى جانب دعاوى عدة جارية حالياً موضوعها انتهاك شركات الذكاء الاصطناعي لحقوق الملكية.

وبينما يتنظر العالم صدور أحكام انتهت بعض الدعاوى إلى صفقة. وكانت شركة أنثروبيك قد توصلت إلى أول تسوية كبيرة في نزاع حول حقوق الطبع والنشر لتدريب الذكاء الاصطناعي في أغسطس/آب، إذ وافقت على دفع 1.5 مليار دولار لمجموعة من المؤلفين الذين اتهموا الشركة بقرصنة ملايين الكتب. وتعرض شركة بربليكسيتي تقاسم الإيرادات مع وسائل الإعلام التي تستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالشركة في مقالاتها الإخبارية، بتمويل أولي قدره 42,5 مليون دولار.