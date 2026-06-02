صحافيون يحذرون: استقلالية برنامج "60 دقيقة" في خطر

- عشرات من قدامى العاملين في "سي بي إس نيوز" وقعوا رسالة للرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكايدانس، مطالبين بالالتزام باستقلالية برنامج "60 دقيقة" التحريرية بعد إقالة عدد من كبار المسؤولين والمراسلين. - الرسالة انتقدت تعيين نيك بيلتون، الذي يفتقر للخبرة في البث التلفزيوني، وأكدت على أهمية تحديث البرنامج دون المساس بالنزاهة التحريرية، محذرة من خطر على إرث "60 دقيقة". - من بين الموقعين المنتج الأسطوري لويل بيرغمان والمذيع دان راذر، ودعوا إليسون لاحترام الاستقلالية التحريرية وحرية الصحافة.

وقّع عشرات من قدامى العاملين في شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، بينهم عدد كبير من الموظفين السابقين في برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes)، رسالةً موجهةً إلى الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكايدانس (Paramount Skydance) ديفيد إليسون، دعوه فيها إلى الالتزام باستقلالية البرنامج التحريرية، وذلك بعد أربعة أيام من إقدام إدارة الشبكة على إقالة عدد من كبار المسؤولين والمراسلين.

وكانت رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز"، باري وايس ورئيس الشبكة توم سيبروسكي أقالا، الخميس الماضي، المنتج التنفيذي للبرنامج ورئيس التحرير التنفيذي، إضافةً إلى المراسلتين البارزتين شارين ألفونسي وسيسيليا فيغا. وأصدرت ألفونسي وفيغا لاحقاً بيانين شديدي اللهجة اتهمتا فيهما الإدارة بتقويض الاستقلالية التحريرية للبرنامج لأسباب سياسية.

وجاء في الرسالة: "نحن الموقعين أدناه، نحثكم وفريقكم الإداري في سي بي إس نيوز على التمسك بمبدأ الاستقلالية التحريرية الذي جعل من 60 دقيقة، وفق وصف منتجه التنفيذي الجديد، أهم علامة تجارية للصحافة التلفزيونية أنتجتها الولايات المتحدة على الإطلاق".

وأشارت الرسالة إلى نيك بيلتون، الصحافي السابق في صحيفة نيويورك تايمز، الذي عُيّن أخيراً لتولي البرنامج رغم محدودية خبرته في مجال البث التلفزيوني. وأضاف الموقعون: "الثقة المؤسسية لا تنتقل تلقائياً مع انتقال الملكية. لقد ازدهر 60 دقيقة وحقق تأثيراً لأنه عمل دائماً في ظل التزام ضمني ومقدس تجاه الجمهور". وتابعت الرسالة: "تحديث البرنامج لجذب جماهير جديدة واعتماد أساليب عرض حديثة أمر مهم، لكن ليس على حساب النزاهة التحريرية. إن الإطاحة الشاملة بالإدارة التحريرية من دون تعهد علني بالحفاظ على قيم البرنامج ومعاييره وتقاليده تضع إرث 60 دقيقة في خطر". كذلك دعا الموقعون إليسون إلى "توجيه رسالة واضحة إلى الموظفين والمشاهدين والرأي العام مفادها أنه يحترم ويقدّر الاستقلالية التحريرية وحرية الصحافة".

وكان من بين منظمي الرسالة المنتج الأسطوري السابق في "60 دقيقة" لويل بيرغمان الذي قاد التحقيق الشهير للبرنامج حول صناعة التبغ في تسعينيات القرن الماضي. وضمت قائمة الموقعين أيضاً المذيع السابق لنشرة "سي بي إس إيفنينغ نيوز" (CBS Evening News) دان راذر، والمخرج الوثائقي أليكس غيبني، والممثلة غلين كلوز، إلى جانب عدد كبير من المخضرمين في شبكة "سي بي إس" ومؤسسات إعلامية أخرى.

وفي وقت سابق من الاثنين، وجّه مراسل "60 دقيقة" المخضرم سكوت بيلي الذي لم يتأثر بقرارات الإقالة الأخيرة، انتقاداً حاداً لإدارة الشبكة، متهماً باري وايس بـ"قتل" البرنامج. ونقلت صحيفة ذا غارديان عن مصادر قولها: "إنها لا تحب هذا المكان. لقد جرى استقدامها لإنهائه، وهي تفعل ذلك بالضبط".