صحافيون وحقوقيون يقدمون لـ"محكمة غزة" أدلتهم على جرائم إسرائيل

قدّم محامون دوليون وصحافيون من منصات إعلامية تقارير بالأدلة حول الجرائم الإسرائيلية إلى "محكمة غزة" الرمزية التي شُكّلت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واختُتمت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الثالث من "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" في قاعة المؤتمرات في جامعة إسطنبول، برئاسة المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، على أن يصدر القرار الختامي غداً الأحد.

وخلال الجلسات، عرض ممثلو منصة وتنس آي (Witness Eye) المستقلة، التي أسسها صحافيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين في غزة رقمياً، أهمية حفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، موضحين أنهم جمعوا ما لا يقل عن 100 شهادة ودليل وفيديو رقمي على مدى العامين الماضيين.

من جهته، شدد ممثل جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين التركية على أهمية توثيق الأحداث عبر الشهادات الحية، فيما قدّم الاتحاد الدولي للحقوقيين إلى المحكمة 13 تقريراً مفصلاً جُمعت على مدى 700 يوم، تتناول الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والصحافيين والمؤسسات في غزة. وقال متحدث باسم الاتحاد: "هناك ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحافيين، ولدينا جميع التفاصيل، إلى جانب تقارير عن جرائم ضد المدنيين". وأضاف مؤكداً على ضرورة المساءلة الدولية: "إنهم يرتكبون جرائم حرب، ويحتلون، ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية جمعاء. هذه مسؤولية البشرية جمعاء".

يُذكر أن "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أُسست في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بمبادرة من أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، رداً على ما وصفوه بـ"إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة".

ويشارك في جلسات المحكمة أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، لعرض شهاداتهم حول الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، واستمرت لعامين، مخلفة 68 ألفاً و519 شهيداً و170 ألفاً و382 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طاول 90 في المائة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

(الأناضول)