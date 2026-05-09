صحافيون عرب إلى مواقع قيادية في الاتحاد الدولي للصحافيين

- شهدت انتخابات الاتحاد الدولي للصحافيين حضوراً عربياً بارزاً، حيث انتُخب الفلسطيني ناصر أبو بكر نائباً أول للرئيس، مما يُعتبر انتصاراً معنوياً للصحافيين الفلسطينيين، وانتُخب التونسي زيد الدبار نائباً للرئيس، مما يعزز مكانة الصحافة التونسية دولياً. - انضم عدد من الصحافيين العرب إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، من بينهم السعوديان عضوان الأحمري ومحمد العريمي، والبحريني راشد الحمر، مما يعكس تنامي الدور العربي في المنظمة. - انتُخبت زوليانا لاينيز أوتيرو رئيسةً للاتحاد، لتصبح أول امرأة من أميركا اللاتينية تتولى هذا المنصب، مؤكدةً على أهمية ملاحقة الجرائم ضد الصحافيين دولياً.

برز الحضور العربي بقوة في انتخابات الاتحاد الدولي للصحافيين التي أُجريت خلال مؤتمره العالمي المئوي في باريس، مع وصول عدد من ممثلي النقابات العربية إلى مواقع قيادية داخل أكبر منظمة للصحافيين في العالم، بالتزامن مع انتخاب الصحافية البيروفية زوليانا لاينيز أوتيرو رئيسةً جديدة للاتحاد.

وحقق الصحافيون العرب حضوراً لافتاً في نتائج الانتخابات، بعدما انتُخب الصحافي الفلسطيني ناصر أبو بكر، نقيب الصحافيين الفلسطينيين، نائباً أول للرئيس، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتصاراً معنوياً كبيراً" للصحافيين الفلسطينيين ورسالة دعم دولية في ظل ما يتعرضون له من استهداف وانتهاكات. وقال أبو بكر، في تصريحات صحافية، إن هذا الفوز "انتصار لفلسطين ولكل صحافية وصحافي فلسطيني"، مضيفاً أنه "يلقي علينا مزيداً من المسؤولية، لكنه يفتح المجال لنكون في القيادة الأولى للاتحاد الدولي للصحافيين". وأكد أن هذا الموقع سيسهم في مواصلة العمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، مشدداً على أن "شهداءنا وجرحانا وأسرانا الصحافيين أمانة في أعناقنا".

وانتُخب الصحافي التونسي زيد الدبار، نقيب الصحافيين التونسيين، نائباً للرئيس أيضاً، في سابقة هي الأولى لتونس. وأكدت النقابة أن هذا الفوز يمثّل مكسباً وطنياً ومهنياً، ويعزّز موقع الصحافة التونسية داخل الهياكل الدولية، ودورها في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها.

كذلك ضمّ المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين في عضويته عدداً من الأسماء العربية، من بينهم الصحافي السعودي عضوان الأحمري رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، والصحافي العُماني محمد العريمي رئيس جمعية الصحافيين العُمانية، والصحافي البحريني راشد الحمر رئيس جمعية الصحافيين البحرينية.

واختتم الاتحاد الدولي للصحافيين مؤتمره العالمي في باريس الذي أقيم بين الرابع والسابع من مايو/أيار الحالي، احتفالاً بمرور مئة عام على تأسيسه، بمشاركة لبنان، ممثلاً بنقابة الصحافيين والصحافيات في لبنان للمرة الأولى بعد انضمامه عضواً كامل العضوية في الاتحاد. ومثّلت هذه المشاركة فرصةً لرفع الصوت بشأن قضايا الزملاء الشهداء الذين قُتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تأدية واجبهم المهني، والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق العدالة لهم ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم.

وجاءت هذه النتائج بالتزامن مع انتخاب زوليانا لاينيز أوتيرو رئيسةً للاتحاد الدولي للصحافيين، لتصبح أول امرأة من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تتولى قيادة المنظمة منذ تأسيسها. وفي أول تعليق لها بعد انتخابها، قالت لاينيز أوتيرو إن العالم يمر "بمرحلة صعبة بالنسبة إلى الصحافة"، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من الصحافيين الذين قُتلوا في فلسطين ولبنان وأوكرانيا والسودان وأميركا اللاتينية، ومشددة على ضرورة ملاحقة الجرائم المرتكبة بحقهم أمام المحاكم الدولية.

وتُعد لاينيز ثالث امرأة تتولى رئاسة الاتحاد في تاريخه الممتد على مئة عام، بعد الصحافية الفرنسية دومينيك براداليه (2022-2026) والصحافية البلجيكية ميا دورنارت، التي شغلت المنصب بين عامي 1986 و1992.