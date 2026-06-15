صحافيون جزائريون يسعون إلى الجلوس تحت قبة البرلمان

- تشهد الانتخابات النيابية الجزائرية المقبلة ترشح عدد كبير من الصحافيين، مما يثير نقاشاً حول دوافعهم، سواء كانت سياسية أو استثماراً لحضورهم الشعبي، مثل عبد الله نادور الذي يترشح عن حركة مجتمع السلم. - ترشح الصحافيين ليس جديداً في الجزائر، حيث تستفيد الأحزاب من سمعتهم وشعبيتهم، بينما يجد الصحافيون في الأحزاب طريقاً للوصول إلى البرلمان، مثل فاطمة الزهراء بن صافي مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي. - يشارك صحافيون آخرون مثل إلياس بوملطة ونسرين جعفر، مما يعكس استفادة الأحزاب من الحضور الإعلامي للصحافيين، بينما يسعى الصحافيون لنقل انشغالات المواطنين إلى البرلمان.

تبرز في خضم الانتخابات النيابية الجزائرية المقبلة، المقرّرة في الثاني من يوليو/تموز القادم، لائحة طويلة من الصحافيين الذين أعلنوا ترشحهم. يطرح الأمر نقاشاً حول الدوافع التي تشجع الصحافيين على البحث عن مقعد في البرلمان وما إذا كانت الأسباب ترتبط بغايات سياسية، أم رغبة في استثمار الحضور الشعبي المحلي أو المركزي للترشح.

يغادر، بداية من اليوم وحتى الثاني يوليو المقبل، عدد من الصحافيين المترشحين للانتخابات النيابية قاعات التحرير، للالتحاق بالحملة الانتخابية، سعياً إلى الفوز بمقعد في البرلمان.

في هذا السياق، يخوض عضو مكتب المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، عبد الله نادور، السباق الانتخابي على لائحة حركة مجتمع السلم في ولاية بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، ليكون جزءاً من مشهد سياسي. يعتبر نادور أن ترشح الصحافيين هو تطوير لموقف وتقدير سياسي، ومحاولة للاستمرار في الإسهام في النقاش السياسي من موقع مختلف.

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يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "هناك أكثر من دافع بالنسبة إليّ للترشح؛ فالأمر يمثل مساهمة في النقاش السياسي الذي يخص البلاد. كنّا نشارك في هذه السجالات عبر الكتابات الصحافية، وأعتقد أن هناك فرصة في نقل هذ النقاش إلى البرلمان، والدفاع عن استحقاقات المواطنين عبر الهيئة التشريعية وأمام الجهاز التنفيذي"، مضيفاً أن "هناك دافعاً محلياً يتعلق بانشغالات السكان والمنطقة التي أقيم فيها. لقد سمح لي موقعي كوني صحافياً أن أطلع عن كثب على انشغالات سكان ولايتي بومرداس وبلدياتها، وأعتبر أنّني يمكن أن أكون صوتاً معبراً عن هذه الانشغالات".

لا يشكل ترشح الصحافيين للانتخابات المقبلة سابقة سياسية في الجزائر، كونها بدأت منذ انتخابات عام 1997، إذ شهدت ترشح وجوه إعلامية بارزة من التلفزيون الرسمي خاصة، مثل مقدمة الأخبار زهية بن عروس وحبيب حمراوي شوقي. يعكس ذلك محاولة متبادلة بين الأحزاب والصحافيين، إذ تستغل الأحزاب سمعة الصحافيين وشعبيتهم أحياناً للاستفادة من ذلك في الدعاية والمنافسة الانتخابية، بينما يجد الصحافيون في الأحزاب السياسية طريقاً للوصول إلى البرلمان.

تخوض الصحافية ومقدمة نشرة الأخبار الرئيسة في التلفزيون، فاطمة الزهراء بن صافي، أولى خطواتها في السباق الانتخابي نحو البرلمان. المسافة بين الشاشة والشارع الانتخابي شاسعة، لكن بن صافي بدت مصرة على خوض التجربة السياسية، منذ فترة تطل بوصفها وجهاً قيادياً في حزب التجمع الوطني الديمقراطي؛ إذ تحاول استثمار تجربتها الإعلامية سياسياً، غير أن سؤالاً مهماً يطرح عن الأسباب والدواعي التي تدفع بصحافية بارزة في التلفزيون نحو السعي إلى الفوز بمقعد برلماني.

تقول بن صافي لـ"العربي الجديد": "اجتهدت إعلامياً، وعملت في التلفزيون لسنوات، وقدمت البرامج والنشرات، وكانت لي فرصة في الجامعة وفي المدرسة العسكرية، لكنني وجدت أنني جاهزة لخوض تجربة أخرى مغايرة في البرلمان، خاصة أنه سبق أن شاركت في دورة تدريبية في الدراسات التشريعية"، وتضيف: "كوني صحافية متخصّصة في القضايا السياسية، أعتبر أنه بترشحي لم أغير مجال عملي، ولكنني غيرت الموضع فقط: من نقل انشغالات المواطنين والقضايا الوطنية على الشاشة، إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها عبر التشريع وتقديم مقترحات".

يستفيد كثير من الأحزاب من الحضور الشعبي والإعلامي للصحافيين

كما قدم الصحافي إلياس بوملطة ترشحه ضمن لائحة جبهة التحرير الوطني. وتخوض الصحافية نسرين جعفر، وهي مقدمة بودكاست سياسي في قناة "الخبر" على الإنترنت، الانتخابات النيابية على لائحة حزب العمال، وترشح مقدم البرامج الرياضية في قناة الشروق خالد توهامي على لائحة حزب جبهة المستقبل، وتقدمت الصحافية في جريدة الحياة، سامية بلحساني، للانتخابات على لائحة حزب العمال بولاية البويرة.