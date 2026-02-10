قرّر الصحافيون الرياضيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) الإضراب احتجاجاً على الأخطاء الفادحة التي ارتكبها رئيس قسمهم خلال نقل حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي ميلانو كورتينا 2026. وأخطأ باولو بيتريكا في التعريف عن الممثلة الإيطالية، ماتيلدا دي أنجيليس، وظنّها المغنية الأميركية، ماريا كاري، كما خلط بين رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الزمبابوية، كيرستي كوفنتري، وابنة رئيس الجمهورية الإيطالية.

وخلال مراسم افتتاح الأولمبياد الجمعة أيضاً أطلق بيتريكا بالخطأ على ملعب "سان سيرو" في ميلانو اسم "الملعب الأولمبي"، ما أثار موجة من السخرية. كما قال أثناء عرض الوفود إن الرياضيات الإسبانيات "دائماً ما يكن فاتنات جداً"، بينما علّق على الرياضيين الصينيين بالقول إن "الكثير منهم يحمل بطبيعة الحال هواتف نقّالة في أيديهم".

وقالت نقابة الصحافيين في "راي سبورت"، أمس الاثنين في بيان، إن الصحافيين سيتوقفون عن توقيع إنتاجاتهم الخاصة بالأولمبياد، وسيضربون لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء الألعاب. وأضاف البيان: "حان الوقت لإسماع صوتنا لأننا نواجه أسوأ إهانة تتعرض لها راي سبورت. على الشركة أن تُقرّ أخيراً بحجم الضرر الذي ألحقه مدير راي سبورت". وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه لن يُسمح لبيتريكا بالتعليق على حفل اختتام الألعاب الأولمبية.

وسبق لبيتريكا أن شغل منصب رئيس "راي نيوز" الإخبارية. وتُعد التعيينات في المناصب العليا داخل "راي" محل تجاذب سياسي في أغلب الأحيان، وقد اتُّهم بيتريكا في السابق بالانحياز لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. ووصف سياسيون معارضون حادثة افتتاح الأولمبياد بأنها تُعدّ أحدث مثال على ما يرون أنه انحياز يميني في "راي". ونقلت صحيفة ذا غارديان عن ساندرو روتولو، من الحزب الديمقراطي الإيطالي، أنها تمثل دليلاً آخر على "الاحتلال السياسي والهواية" في ما سماه "تلفزيون ميلوني".

وفي خطوة غير مسبوقة عام 2024، قرأ مذيعو الأخبار على قنوات راي الرئيسية الثلاث بياناً من أوسيغراي يدين إدارة ميلوني لتحويلها "راي إلى منبر حكومي". وقبل وصولها إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتهمت ميلوني راي مراراً بالانحياز لليسار.

(فرانس برس، العربي الجديد)