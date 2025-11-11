صانعة محتوى "تيك توك" مغربية تواجه السجن في الجزائر

- أوقفت الشرطة الجزائرية صانعة محتوى مغربية على "تيك توك" بتهمة الإساءة للجزائر، حيث تواجه عقوبة السجن لعامين وغرامة مالية، بعد اتهامها بنشر محتويات تمس بالمصلحة الوطنية. - نفت المتهمة الاتهامات، مؤكدةً احترامها للجزائر وسعيها لتحسين العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى إقامتها الطويلة في الجزائر وزواجها من مواطن جزائري. - دافع الشهود عن المتهمة، مؤكدين عدم إساءتها للجزائر، بينما أشار الدفاع إلى عدم وجود أدلة تدينها، مع احتمال وجود حساب آخر بنفس الاسم ينتقد الجزائر.

أوقفت الشرطة الجزائرية صانعة محتوى مغربية في "تيك توك" معروفة بحساب "الصوت الحر soyez _ respecté" بتهمة الإساءة إلى الجزائر. وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الموقوفة رهن الحبس الاحتياطي في مدينة القليعة، بعدما مثلت أمس الاثنين أمام المحكمة في مدينة الشراقة لتحاكَم بتهمة "عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية". والتمس ممثل الحق العام سجنها عامين وتغريمها 100 ألف دينار جزائري (نحو 766 دولاراً أميركياً).

ونقلت الصحيفة عن التحقيقات أن صانعة المحتوى كانت "تعمل على نشر منشورات تمس بالمصلحة الوطنية لمصلحة المخزن (تسمية شائعة للسلطات المغربية)، خاصة بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لايف (بث مباشر) بينها وبين ناشطة جزائرية توجه لها اتهامات بتواصلها مع شخص مشبوه يكن الكراهية للجزائر من خلال خطاباته المسيئة للجزائر". وأضافت أنه "تم توقيف المواطنة المغربية التي كانت في زيارة إلى الجزائر، والتي تبين تنقلها بين برج منايل، عين البنيان، وزيارتها لولاية وهران، قبل عودتها للجزائر العاصمة، وإجرائها عدة لقاءات مع ناشطين منهم جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي".

من ناحيتها، نَفَت صانعة المحتوى هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر، بل كانت تسعى إلى تقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر والمغرب. وأوضحت أنها كانت متزوجة بمواطن جزائري لـ30 سنة، وأقامت عشر سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلّت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها في الجزائر جعلتها تكنّ كل الاحترام والتقدير للجزائر والجزائريين.

وقالت شاهدة في المحكمة، وهي صديقة المتهمة، إنها لم تتلقَ منها أو تسمع أي إساءة إلى الجزائر، وإنها لا يمكن أن تسمح بذلك ولا يمكن أن تستقبلها في منزلها لو صدر ذلك عنها. شاهد آخر، وهو ناشط في "تيك توك" أوضح للمحكمة أنهما غالباً ما يدخلان في نقاشات حول الخلافات الجزائرية المغربية، لكن في شقها الثقافي فقط، وأنه لم يسبق أن تناقشا في أمور سياسية. وأكد أنه لم يجد منها أي استغلال لوجودها داخل تراب الجزائر للإساءة إلى البلاد بأي شكل من الأشكال، وما كان ليقبل بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مرافعة دفاع صانعة المحتوى أن التحقيقات القضائية انطلقت من شكوكٍ واتهاماتِ ناشطة جزائرية؛ والذي أكد أن التحريات ومراقبة كل المحادثات الإلكترونية وجلسات البث المباشر في حساب "الصوت الحر soyez _ respecté" لم تجد أي تجاوزات أو شبهة. ونبّه الدفاع إلى وجود حساب آخر بنفس اسم "الصوت الحر" يُرجَّح أن يكون هو الذي انتقد الجزائر وليس حساب موكلته.