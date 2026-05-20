"صامدات في وجه الحرب" من إنتاج "ذا نيو آراب" يفوز بجائزة وان إيفرا

فاز الفيلم الوثائقي القصير "صامدات في وجه الحرب" من إنتاج "ذا نيو آراب" بجائزة وان إيفرا الشرق الأوسط، ضمن جوائز الإعلام الرقمي 2026 في فئة أفضل استخدام للفيديو. وقد شارك في إخراج الفيلم كل من خافيير جينينغز موزو وأليخاندرو ماتران، فيما تولّى الإنتاج التنفيذي مدير الإبداع في "ذا نيو آراب" إبراهيم فخري.

يركز الفيلم على نساء سودانيات نازحات في القاهرة، يواجهن تداعيات الحرب والمنفى عبر إعادة بناء الهوية والكرامة والمجتمع من خلال كرة القدم. ومع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، وبعيداً عن خطوط القتال والعناوين الإخبارية، تخوض هؤلاء النساء معركة يومية أكثر هدوءاً، تتمثل في مواجهة الحياة داخل أحياء مكتظة، والتعامل مع العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، إضافةً إلى انعدام اليقين المرتبط بغياب أوراق الإقامة أو فرص العمل الرسمية.

مع ذلك، يواصلن الركض والتدريب والنقاش والضحك واستحضار الذاكرة معاً. وتتحول كرة القدم إلى لغة للتعافي والتحدي، ووسيلة لاستعادة الأجساد والطموحات والحق في الحلم. ويضعن في المنفى اللبنات الأولى لمستقبل كرة القدم النسائية السودانية، ويؤكّدن أن الحياة والفرح والأصوات يمكن أن تستمر حتى في ظروف التهجير.

ويأتي هذا التكريم في سياق يشهد نمواً عالمياً متسارعاً لكرة القدم النسائية، بعدما كانت في السابق لعبة مغلقة أمام النساء. وقد انعكس هذا الحضور المتزايد في الأوساط الأكاديمية، حيث استضافت جامعة غولدسميث عرضاً خاصاً لفيلم "صامدات في وجه الحرب"، فيما تعهد أساتذة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بإدراجه ضمن مناهجهم الدراسية، لتسليطه الضوء على تأثير الحرب على أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص.