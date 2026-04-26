صالات سينما تسحب فيلم "المطرود من رحمة الله"

- سحبت قاعات سينمائية في مراكش فيلم "المطرود من رحمة الله" بعد طرحه الرسمي، إثر جدل واسع أثاره الفيلم قبل عرضه، حيث اختفى فجأة من جداول العروض. - الفيلم من إخراج هشام العسري، ويصنف ككوميديا سوداء، يتناول قصة فرنسي يتبنى العنف المتطرف، ويضم طاقمًا من الممثلين البارزين. - واجه الفيلم دعاوى قضائية قبل عرضه، حيث اتهمته جمعية محلية بتضمين مشاهد صادمة ومعاداة الإسلام، بينما نفى العسري هذه الاتهامات مؤكدًا أن الفيلم يقدم وجهة نظر مختلفة.

سحبت قاعات سينمائية في مدينة مراكش المغربية فيلم "المطرود من رحمة الله" بعد وقت وجيز من طرحه الرسمي في الثامن من إبريل/ نيسان المقبل. وأورد موقع اليوم 24 المغربي أن الفيلم اختفى فجأة من جداول عروض بعض الصالات، وهو اختفاء يأتي بعد سجال أثاره الفيلم، حتى قبل طرحه.

و"المطرود من رحمة الله" أو Thank You Satan فيلم من إخراج المغربي هشام العسري، الذي لطالما عُرف بأفلامه الجريئة مثل "ضربة في الراس" و"الجاهلية" و"جوّع كلبك". ويُصنّف العسري فيلمه الجديد ضمن "الكوميديا ​​السوداء"، ويدور حول فرنسي يتبنّى تدريجياً منطق العنف المتطرف، وهو من بطولة توماس سيميكا وأليزيه كوستيس ونادية كوندا وأبو بكر بنسايحي وجولي غاييه وهنري ليبمان وحسن بديدة وصلاح بن صلاح.

وحتى قبل طرحه، وجد "المطرود من رحمة الله" نفسه في أروقة المحاكم، بعدما أحالت رئاسة النيابة العامة إعلانه التشويقي على الوكيل العام للملك في أعقاب شكوى تقدّمت بها جمعية "ربيع السينما" السينمائية المحلية، اتهمت الإعلان بتضمنه لمشاهد وصفتها بأنها "صادمة" و"يُشتبه في كونها تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بمقتضى القانون الجنائي"، معتبرةً إياها "تتعارض مع القرار الأخير لمحكمة النقض القاضي بتجريم نشر الصور الإباحية في الفضاء الرقمي"؛ هذا بالإضافة إلى اتهامات تلاحقه بـ"معاداة الإسلام".

وسبق أن ردّ العسري على الاتهامات في حديث لـ"العربي الجديد"، نافياً كونه "فيلماً إباحياً أو فيه عراة أو شيء يجب ألا يكون، ولو أنني لست ضد الفكرة". وأوضح حينها أن "الفيلم يتحدث عن شيء آخر، يتكلم عن أشياء أخرى، يقدم وجهة نظر". وبحسبه: "الشخصية الرئيسية في الفيلم شخص لا علاقة له بالإسلام أو الدين، يدخل في أزمة مادية فيجد نفسه يطبق فتوى حتى يربح المال، ولا يجد مشكلة في أن يكون مسلماً أو يبدّل دينه واسمه. هذا يدخله في حلقة مفرغة لا يستطيع مغادرتها".