صادق خان يوقف صفقة شرطة لندن مع شركة بالانتير

- أوقف عمدة لندن، صادق خان، صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مع شركة بالانتير بسبب خرق قواعد التعاقدات الحكومية، حيث لم تضمن الصفقة قيمة مناسبة مقابل المال. - تزايد القلق الشعبي والسياسي حول توسع نفوذ بالانتير في المؤسسات العامة البريطانية، حيث تمتلك عقودًا كبيرة مع وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الصحية الوطنية، مما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية. - تحرك خان لوقف الصفقة يشكل ضربة لاستراتيجية حكومة حزب العمال في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الشرطة، وسط دعوات لإنهاء العقود الحكومية مع بالانتير.

أوقف عمدة لندن صادق خان صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 67 مليون دولار أميركي) كانت شرطة لندن تعتزم إبرامها مع شركة التكنولوجيا الأميركية بالانتير، بعدما اعتبر أن هناك "خرقاً واضحاً وخطيراً" لقواعد التعاقدات الحكومية، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان الخميس.

وكانت شرطة لندن قد دخلت في مفاوضات للحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بالانتير، بهدف أتمتة تحليل المعلومات الاستخبارية في التحقيقات الجنائية. لكن مكتب عمدة لندن لشؤون الشرطة والجريمة، أعلن الخميس عدم منح الموافقة على العقد، موضحاً أن الشرطة تفاوضت مع مزودة خدمة واحدٍ فقط هو "بالانتير"، وأشار إلى أن الصفقة المقترحة "لم تضمن أو تثبت تحقيق قيمة مناسبة مقابل المال"، ولفت إلى أن الشرطة قدرت في البداية تكلفة العقد بين 15 و25 مليون جنيه سنوياً، بينما جاءت الصفقة المقترحة بسعر أعلى بكثير.

وشدّد متحدث باسم صادق خان على أنّ سكان لندن يريدون أن تنفق الأموال العام على شركات "تتشارك معنا قيم مدينتنا"، حسب تعبيره، فيما لم تعلق "بالانتير" أو شرطة لندن حتى الآن على القرار.

وأشارت "ذا غارديان" إلى تزايد القلق الشعبي والسياسي حول توسّع نفوذ "بالانتير" داخل المؤسّسات العامة البريطانية، إذ تمتلك عقوداً تتجاوز قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الصحية الوطنية وهيئة السلوك المالي، إضافةً إلى عدد من أجهزة الشرطة. وتثير الشركة، التي أسّسها الملياردير بيتر ثيل، المعروف بدعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخاوف أخلاقية وقانونية، وبسبب تقديمها خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استعملت ضدّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

وفيما لفتت الصحيفة إلى أنّه لا حظر يمنع "بالانتير" من التقدّم للحصول على عقد مشابه مستقبلاً، أشارت إلى أنّ المتحدث باسم خان قال إنّه سيطرح على الحكومة أخذ أخلاقيات الشركة بعين الاعتبار عند القيام بتعاقدات مماثلة.

ولفتت "ذا غارديان" إلى أن تحرك خان لوقف الصفقة شكّل ضربة لجهود حكومة حزب العمال في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الشرطة عبر استراتيجية تتضمّن إنشاء مركز وطني يصفه البعض بأنه "شرطة ذكاء اصطناعي". مع العلم أن مئات آلاف البريطانيين وقعوا في الفترة الماضي عرائض تدعو الوزراء إلى إنهاء العقود الحكومية مع "بالانتير"، بما في ذلك صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، للمشاركة في تشغيل منصة بيانات المرضى والبيانات الطبية الخاصة بهيئة الخدمة الصحية الوطنية.