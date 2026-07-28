صاحب أشهر الأغاني المناهضة للحرب يبرر الإبادة الإسرائيلية في غزة

أصدر المغني البريطاني بوي جورج قائد فرقة كلتشر كلوب (Culture Club) أغنية جديدة، دافع فيها عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، ما أثار موجة انتقادات واسعة. وجاءت الأغنية، التي تحمل عنوان "أود نيركود" (Od Nirkod – We Will Dance Again)، بإيقاع مستوحى من موسيقى الريغي، ولم تُطرح على منصات البث الموسيقي، بل نشرها عبر حسابه على منصة إكس مرفقة بكلمة "شالوم".

وتقول الأغنية: "أنتم تقولون إنها إبادة جماعية، وأنا أقول إنها حرب. عندما تتعرض للهجوم، فهذا هو دور الجيش. هل تصبح الأمور قبيحة؟ بالتأكيد، عندما أعرف أنكم تريدون قتلنا جميعاً".

وتنفي الأغنية بشكل صريح وصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، رغم تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك تقرير حديث صادر عن لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، أكد أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت عمداً الأطفال الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم فظيعة في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية".

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وأثارت الأغنية موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس: "ألا تعلم أن أكثر من 20 ألف طفل قُتلوا، وأن سكاناً تعرضوا للتطهير العرقي داخل ما يشبه معسكر اعتقال، وأن أكثر من 80% من البنية التحتية دُمّرت؟ عار عليك". بينما وصف مستخدم آخر الأغنية بأنها "قطعة دعائية صهيونية بغيضة تهدف إلى تبرير مقتل أكثر من 80 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل".

وقال آخر: "موسيقى سيئة، وشخص سيئ، وقد وصل إلى حد دعم الإبادة الجماعية فقط ليخالف الآخرين على أمل أن يفيده ذلك، لكنه دمّر ما تبقى من سمعته"، فيما علّق مستخدم آخر: "لقد باع روحه، وأنا أشعر بخيبة أمل. أقاربه الأيرلنديون الذين ناضلوا من أجل الحرية كانوا سيشعرون بالصدمة".

كما استعاد عدد من المستخدمين قضية تعود إلى عام 2007، حُكم فيها على بوي جورج بالسجن 15 شهراً بعد إدانته باحتجاز مرافق بالقوة، وتقييده بالأصفاد إلى جدار والاعتداء عليه بسلسلة معدنية.

وعبّر بوي جورج، الذي نشأ في أسرة أيرلندية كاثوليكية، مراراً عن دعمه لإسرائيل، ويُعد أحد أبرز نجوم البوب في ثمانينيات القرن الماضي، وحقق مع فرقته كلتشر كلوب نجاحاً كبيراً، إذ دخلت أربعة من ألبوماتها قائمة أفضل عشرة ألبومات في بريطانيا، من بينها ألبوم "كولور باي نامبرز" (Colour By Numbers) الذي تصدر المبيعات عام 1983. ومن أشهر أغانيه "دو يو ريلي وونت تو هيرت مي؟" (Do You Really Want to Hurt Me) و"كارما كاميليون" (Karma Chameleon)، اللتان حققتا نجاحاً واسعاً في بريطانيا والولايات المتحدة.