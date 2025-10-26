صابر الرباعي يختتم الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية

- اختتمت الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية بحفل مميز للفنان صابر الرباعي في دار الأوبرا المصرية، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل جماهيري كبير. - تضمن الحفل مشاركة المطربة سوما وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، تكريماً لإسهاماتها في دعم المواهب الموسيقية. - نظمت وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية المهرجان الذي حمل اسم أم كلثوم، بمشاركة نجوم الغناء العربي مثل وائل جسار وآمال ماهر.

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحفلٍ أحياه الفنان التونسي صابر الرباعي على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وسط حضورٍ جماهيريٍّ غفير وتفاعلٍ كبيرٍ استمرّ لأكثر من ساعتين. وأعرب الرباعي عن سعادته بالمشاركة في حفل الختام، مؤكّداً أنّ وجوده في المهرجان يُعدّ شرفاً كبيراً له، موجّهاً الشكر إلى وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية والقائمين على الحدث، قائلاً: "سعيدٌ بأن أكون بين هذا الجمهور الذي اعتدت رؤيته كما اعتاد هو أيضاً رؤيتي".

واستهلّ صابر الرباعي فقرته بأغنيته الشهيرة "اللي شاريِنا"، قبل أن يُقدّم باقة من أبرز أعماله، من بينها "أجمل نساء الدنيا"، و"ببساطة"، و"أتحدّى العالم"، وسط تفاعلٍ واسعٍ من الجمهور الذي ردّد الأغنيات معه. وشاركت في الحفل أيضاً المطربة المصرية سوما، التي بدأت فقرتها بأغنية "لو كنا بنحبها"، وقدّمت مجموعة من أغنياتها المميزة، بالإضافة إلى رائعة الفنانة وردة الجزائرية "أكذب عليك".

وخلال الحفل، جرى توزيع جوائز مسابقات المهرجان، وهي: مسابقة العزف على التخت العربي الجماعي، ومسابقة الغناء العربي للشباب، ومسابقة الغناء العربي للأطفال، وقد حملت جميعها اسم رائدة الغناء العربي الدكتورة رتيبة الحفني، تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في تأسيس المهرجان ودعمها المستمر لاكتشاف المواهب الموسيقية الجديدة.

يُذكر أنّ الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، التي حملت اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيلها، نظّمتها وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وشارك فيها عددٌ كبيرٌ من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم: وائل جسار، ومحمد ثروت، ومحمد الحلو، وعلي الحجار، ونادية مصطفى، وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي، وحنين الشاطر، والموسيقار عمر خيرت، وقد أحيت حفل الافتتاح المطربة المصرية آمال ماهر، التي عادت إلى جمهورها بعد غيابٍ دام سنوات.