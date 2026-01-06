شي جين بينغ وهدايا الهواتف الصينية: من لي جاي ميونغ إلى مادورو

06 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:21 (توقيت القدس)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة سيلفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الكوري الجنوبي يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الصيني (إكس)
- التقط الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة سيلفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخدام هاتف شاومي، الذي تلقاه كهدية من شي، مما أثار تفاعلًا واسعًا على الإنترنت.
- خلال لقائهما، مازح شي لي حول إمكانية التجسس عبر الهاتف، مما يعكس التوترات حول أمن الهواتف الذكية الصينية، خاصة بعد عملية عسكرية أميركية في فنزويلا.
- دعا شي نظيره الكوري الجنوبي لاتخاذ "خيارات استراتيجية صحيحة" في عالم مضطرب، وسط إدانة بكين وبيونغ يانغ للعملية الأميركية.

التقط الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة سيلفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخدام هاتف ذكي كان قد تلقّاه هديةً منه، بعدما كان شي قد مازح خلال لقائهما الأخير بأنّ الجهاز قد يكون قادراً على التجسّس.

ونشر لي، يوم الاثنين، ثلاث صور سيلفي جمعته وشي وزوجتيهما على منصة إكس، خلال زيارته إلى بكين، مشيراً إلى أنّ الصور التُقطت بهاتف أهداه إليه الرئيس الصيني العام الماضي. وكتب: "سيلفي مع الرئيس شي جين بينغ وزوجته، التُقطت باستخدام هاتف شاومي (Xiaomi) الذي تلقيته كهدية في غيونغجو".

وكان هاتف شاومي قد تصدّر عناوين الصحف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تبادل شي ولي النكات بشأن أمن الهواتف الذكية التي تصنّعها الشركة الصينية، على هامش قمة أبيك في كوريا الجنوبية.

وعند تسلّمه الهاتف، سأل لي نظيره الصيني: "هل أمن الاتصالات محفوظ جيداً في هذا الهاتف؟"، ليردّ شي مازحاً: "عليك أن تتحقّق مما إذا كان هناك باب خلفي"، في إشارة إلى احتمال احتواء الهواتف الذكية على ثغرات أمنية.

وخلال اجتماعهما في بكين، يوم الاثنين، دعا الرئيس الصيني نظيره الكوري الجنوبي إلى الوقوف إلى جانب الصين في اتّخاذ "الخيارات الاستراتيجية الصحيحة" في عالم "يزداد تعقيداً واضطراباً". وتأتي هذه الزيارة في أعقاب عملية عسكرية أميركية وُصفت بالصادمة في كاراكاس، أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي نُقل إلى نيويورك حيث يواجه اتهامات بتهريب المخدرات. وقد دانت كلٌّ من بكين وبيونغ يانغ هذه العملية.
الرئيس الصيني يهدي نظيره الكوري الجنوبي موبايل ويمزح بشأن "اختراقه"

وأثارت صورة السيلفي التي نشرها لي اهتماماً واسعاً على الإنترنت، حيث أُعيدت مشاركتها أكثر من 3400 مرة خلال الساعات الأولى من نشرها. وعلّق أحد المستخدمين ساخراً: "سيدي، هل تعلم أنّ نيكولاس مادورو استخدم الهاتف نفسه؟".

وفي سياقٍ قريب من مزحة "التجسّس" نفسها، استعرض نيكولاس مادورو في سبتمبر/ أيلول 2025 هاتفاً ذكياً من "هواوي"، قال إنّه هدية تلقّاها من شي جين بينغ، مروجاً لما وصفه بميزاتٍ أمنية عالية، ومؤكداً أنّه "لا يمكن للاستخبارات الأميركية اختراقه"، حتى عبر وسائل التجسّس مثل الطائرات أو الأقمار الصناعية، وفق ما ورد في التغطية المصوّرة نفسها.

(فرانس برس، العربي الجديد)

