"شيطان على القطار السريع": فيلم مستقل بأسئلة ميتافيزيقية

- فيلم "شيطان على القطار السريع" لجون كيز، الذي أُنتج في عام 2026، يستكشف العوالم الميتافيزيقية ويقدم تفسيرات لظواهر غير طبيعية، معتمدًا على شخصيات مثل الراهب نوفاك والراهبة لو في قطار سريع. - الأسلوب السينمائي يعزز موضوع الفيلم باستخدام مساحات مغلقة وإيقاع سريع، مع أجواء بصرية وموسيقية تخلق رهبة وترقبًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للسينما المستقلة. - الفيلم يبرز أداء الممثل وليام إتش ماسي كعنصر داعم، ويعتمد على ميزانيات منخفضة لتناول مواضيع متنوعة بشجاعة.

تشكّل العوالم الميتافيزيقية أحد أهم الهواجس التي تشغل الإنسان عبر العصور. لذا، تكثر حولها الأسئلة، وتتعدّد التفسيرات والإحاطات التي تحاول الاقتراب منها، لكن الإجابات تكون، أحياناً كثيرة، غير مقنعة، أو غير كافية، لأنها تبقى نسبية وغير مطلقة، لا ترضي الفضول، ولا تحسم التصوّرات المسبقة.

منذ بدايتها، تناولت السينما مواضيعها، محاولة رسم تصوّر ما، تقّدمه إلى المتلقي بصفته حالة يجب التوقف عندها. تقدّم تصوّراً، يغطي عجزاً غابت عنه البدائل، واللاهوت أحد المفاتيح التي تشرّع هذه الأبواب محكمة الإغلاق. والديانات من أكثر الوسائل التي قدّمت بدائل وإجابات عن العوالم الماورائية، ورسمت معالم متقنة غذّت الخيال، وغطّت بعض الفضول البشري، وفتحت مجالاً لنقاشات تدور عادة عن قوى الخير والشر، والعالمين السفلي والعلوي، والجنة والنار، والملائكة والشياطين. هذه الثنائيات الضدية استغلتها السينما، ووظّفتها أحسن توظيف، لأنها ترسم حاجة الإنسان إليها.

"شيطان على القطار السريع" (Speed Demon) لجون كيز (إنتاج 2026) يزيل بعض غموض عن هذه العوالم، وفي الوقت نفسه يقدّم تفسيرات معيّنة لظواهر غير طبيعية، انطلاقاً من الثنائيات المذكورة، بإفراز المعاني وتقديم الدلائل، التي ترضي بها فضول فئات واسعة من الجماهير.

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كيز مخرج أميركي متخصّص بالأفلام المستقلة، ذات ميزانيات منخفضة ومتوسطة. أعماله ذات إيقاعات سريعة، مدفوعة بالحركة والإثارة، فهو يراعي الشكل على حساب الموضوع. لكنه، في هذا الفيلم، جمع الإيقاع السريع بالميزانية المحدودة، مُعطياً إياه بُعداً فلسفياً، تجلى واضحاً في الحوارات وبعض زوايا الموضوع، وطرح الأسئلة الوجودية عن ماهية الإنسان ومصيره. هذه المعطيات متأتية من المجتمع الصغير، الذي وضعه وسيّره على متن عربة قطار، انطلق من مدينة كندية باتجاه نيويورك: الراهب نوفاك (وليام إتش ماسي) مختص بطرد الأرواح الشريرة وتتبعها، ومساعدته الراهبة لو (كاتي كاسيدي)، التي ربّاها وأشرف عليها بعد انتحار والدها، تاركاً إياها وحيدة. من نيويورك، يسافران إلى الفاتيكان للقاء البابا. في العربة نفسها، هناك الطفلة صوفيا (سكاي فوكس فولر) وآخرين، لهم دور كبير في توليد الأحداث والفعل الدرامي.

القطار سريع جداً، لا يُتحكَّم بمساره. انطلاقاً من هذا المؤثّر، تتعاقب الوقائع وتتكشّف. وعبرها، تظهر معطيات، جُهّزت نفسياً بمناقشات بين الراهب ومساعدته، أبانت تمييز الكنيسة بين الرجل والمرأة. لذا، هناك رتب لا يمكن بلوغها، لأنها امرأة، أي بعيداً عن الكفاءة والأهلية. هذا تتمتّع به الراهبة لو. لكن، بعد تصاعد الأحداث، تكشف الراهبة كفاءتها، بفضل مُنجزها. أما المعنى الباطن، فيتمثّل بالزوايا المظلمة التي لا يعرفها الإنسان، بل يقرأ أحداثها في كتب، ويسمع عنها من رهبان. هنا، تجلّت بوضوح في القطار السريع هذا.

الأسلوب السينمائي لكيز خدم موضوع الفيلم بشكل كبير. إذ اعتمد على مساحات مغلقة، عكستها عربات القطار. مساحات ضيقة يصعب التحكّم بها عادة. لكنه غطّاها بسرعة الإيقاع والموضوع الماورائي الشيق، الذي تطرّق إليه. أسلوبياً، غطّى على هذا المعطى، وأذاب المشاكل التي كان سيحدثها. في الوقت نفسه، خلق رهبة بصرية، مزجها أساساً بمنطلقات الموضوع، معتمداً اللون الرمادي الضبابي، ومبتعداً عن الألوان المبهجة، التي تعكس فرحاً أو حياة، لأنه أراد زرع الخوف والرهبة والترقّب في المتلقي، لشحن مشاعره كي يستوعب جيداً الموضوع وأبعاده. مدير التصوير أوستن إف شميدت رسم منطلقات مثالية بالظلّ والنور، وبالتلاعب بالإضاءة، عَاكساً بها الأجواء العامة، ومرسّخاً منطلقه الأساسي. دعم هذا الطرح المؤلفان الموسيقيان آويف أو لياري و جيري أوينغز، بموسيقاهما الجنائيزية المخيفة، التي شكّلت منعطفاً حاسماً في شحن المتلقّي، ودفعه إلى هضم الموضوع، وفهم أبعاده المختلفة.

يفتح الفيلم آفاقاً أرحب للسينما المستقلة، كي تتناول كل التيارات السينمائية بشجاعة، ولا تكتفي بالواقع وتجلياته. فهذا التنوّع، الذي ترسمه تصنيفات الرعب والإثارة والخيال والحركة، يجعلها تحيا وتنتشر أكثر، انطلاقاً من ميزانيات منخفضة كميزانية فيلم كيز. كما قدّم الممثل المخضرم وليام إتش ماسي دفعاً قوياً، بمشاركته ودعمه، وبموهبته السينمائية المتجلّية في متنه، ليكون الفيلم بتلك الصورة المعقولة والمهمة.