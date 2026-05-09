شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها "تباعاً تباعاً"

- أطلقت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "تباعاً تباعاً" بالتعاون مع شركة سوني ميوزيك ميدل إيست، في إطار عودتها للساحة الغنائية بعد فترة من النشاط المتقطع، بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع توما. - شهدت مسيرة شيرين الفنية نجاحات كبيرة مع ألبومات مثل "لازم أعيش" و"بطمّنك"، وحققت أغانيها ملايين المشاهدات، كما تعاونت مع حسام حبيب في دويتو "كل ما أغني". - عادت شيرين للنشاط الغنائي بعد انتهاء نزاعها القضائي مع "روتانا"، حيث ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض للفنانة بعد حذف أغانيها من المنصات.

طرحت شيرين عبد الوهاب الجمعة أغنيتها الجديدة "تباعاً تباعاً" عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية الرقمية، في أحدث أعمالها الغنائية الصادرة بالتعاون مع شركة سوني ميوزيك ميدل إيست. وتتعاون في الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوما الذي تولى التوزيع والميكس والماستر.

ويأتي العمل الجديد ضمن سلسلة من الإصدارات التي تعود بها شيرين إلى الساحة الغنائية بعد فترة شهدت نشاطاً متقطعاً على مستوى الحفلات والإنتاج الموسيقي، وسط متابعة واسعة من جمهورها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. قبل أسبوعين، طرحت المغنية المصرية أغنية "الحضن شوك" (كلمات عزيز الشافعي وألحانه وتوزيع توما).

قبل هذا الانقطاع وسلسلة المشكلات والفضائح الشخصية التي لاحقتها، شهدت مسيرتها الفنية سلسلة من الألبومات الناجحة، بدأت مع ألبوم "لازم أعيش" عام 2005 الذي ضم أغنيات مثل "على بالي" و"قال صعبان عليه"، قبل انتقالها إلى شركة روتانا وإصدار ألبومات مثل "بطمّنك" عام 2008، و"حبيت" عام 2009، و"اسأل عليّا" عام 2012 الذي تضمن أعمالاً بارزة مثل "بتحكي في إيه" و"والنبي لو جاني". كما أصدرت ألبوم "أنا كتير" عام 2014، الذي ضم أغنيات من بينها و"مين اختار" و"يا ليالي"، إضافة إلى مشاركتها في الموسيقى التصويرية لمسلسل "طريقي". وفي عام 2016، تعاونت شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب في دويتو "كل ما أغني"، قبل أن تحقق أغانٍ من ألبوم "نسّاي" عام 2018 ملايين المشاهدات، ومن بينها "كدابين" و"الوتر الحساس". عادت لاحقاً إلى "روتانا"، وقدّمت أغنيات منفردة ناجحة مثل "الحب خدعة" و"مش قد الهوى" و"كلها غيرانة" و"خاصمت النوم".

ويأتي نشاطها الغنائي الجديد بعد انتهاء نزاعها القضائي الطويل مع "روتانا" الذي بدأ على خلفية تعاقد الطرفين عام 2019 لإنتاج ألبومات وحفلات غنائية، قبل أن يتصاعد بسبب خلافات حول تسليم الأعمال وحقوق نشر الأغاني. والعام الماضي، حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع، مؤكدة انتهاء التعاقد بين الطرفين، وألزمت "روتانا" لاحقاً بدفع تعويض للفنانة بعد حذف عدد من أغانيها من المنصات.