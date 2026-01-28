شياو شياو ولي لي آخر دبّي باندا في اليابان يصلان إلى الصين

- وصل توأما الباندا شياو شياو ولي لي إلى إقليم سيتشوان في الصين بعد مغادرتهما حديقة حيوان أوينو في طوكيو، حيث وُلدا في 2021، مما جعل اليابان خالية من الباندا لأول مرة منذ نصف قرن. - يُنظر إلى رحيل الدبين على أنه انعكاس لتدهور العلاقات بين بكين وطوكيو، حيث أشارت وكالة أسوشييتد برس إلى ضعف حظوظ اليابان في الحصول على باندا جديدة بسبب التوترات الأخيرة. - أظهر استطلاع لصحيفة أساهي شيمبون أن 70% من اليابانيين لا يؤيدون التفاوض مع الصين لاستئجار باندا جديدة، بينما أيّد ذلك 26%.

وصل توأما الباندا شياو شياو ولي لي إلى إقليم سيتشوان في الصين، فجر الأربعاء، وذلك بعد مغادرتهما حديقة حيوان أوينو في طوكيو، الثلاثاء. وبعد وصولهما أرسل الثنائي إلى قاعدة بايفنجشيا التابعة للمركز الصيني لأبحاث وحماية الباندا العملاقة في يان، ومن المتوقع أن يعرضا على الجمهور بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. وكان شياو شياو ولي لي قد غادرا حديقة حيوان أوينو، حيث ولدا في 2021، على متن شاحنة أمس الثلاثاء، وجرى نقلهما جواً من مطار ناريتا إلى الصين. وتوافد الآلاف من اليابانيين على الحديقة الموجودة في طوكيو خلال الأيام الأخيرة لوداع دبيّ الباندا. علماً أن والديهما شين شين وري ري عادا إلى الصين في 2024.

وبرحيل حيواني الباندا البالغين أربع سنوات صارت اليابان خالية من الباندا لأوّل مرة منذ نحو نصف قرن. ومع أن انتقالهما إلى الصين مخطط له منذ بعض الوقت، يُنظر إلى رحيل الدبين على أنه انعكاس لتدهور العلاقات بين بكين وطوكيو في الأشهر القليلة الماضية، بحسب رويترز.

بدورها، أشارت وكالة أسوشييتد برس، إلى أن حظوظ اليابان في الحصول على حيوانات باندا جديدة ضعيفة، نتيجةً العلاقات المتوترة أخيراً مع بكين. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلادها قد تتحرّك عسكرياً في حال حدوث هجوم صيني على تايوان. وهو الأمر الذي أغضب الحكومة الصينية ونصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان.

وفي استطلاع أجرته صحيفة أساهي شيمبون، نهاية الأسبوع الماضي، قال 70% من المشاركين إنهم لا يعتقدون أن على الحكومة التفاوض مع الصين بشأن استئجار حيوانات باندا جديدة، بينما أيّد ذلك 26%. ووصل أوّل زوج من حيوان الباندا إلى اليابان عام 1972، حين أرسلتها الصين كهدية بمناسبة تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين الجارتين.