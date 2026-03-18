شون بن... أوسكار في هوليوود وأخرى في كييف

- اختار شون بن التغيب عن حفل الأوسكار 2026، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد، مفضلاً دعم أوكرانيا في ظل الحرب، مما يعكس تحوله من نجم هوليوودي إلى داعم فعلي للقضايا الإنسانية. - التقى بن بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي وصفه بـ"الصديق الحقيقي"، مما يعكس العلاقة القوية التي نسجها مع أوكرانيا، ويبرز التزامه بنقل معاناة الشعب الأوكراني إلى العالم. - تسلّم بن تمثال أوسكار مصنوع من معدن عربة قطار متضررة، مما يعكس تقدير الأوكرانيين لموقفه ويعيد تعريف التكريم بعيداً عن الأطر التقليدية، مؤكداً أن المواقف الإنسانية تتقدم على الاحتفاء الشخصي.

اختار الممثل الأميركي شون بن أن يكتب فصلاً مختلفاً في مسيرته الفنية والإنسانية، حين تغيّب عن حضور حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2026 (ليلة الأحد - الاثنين الماضية)، رغم فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "معركة تلو الأخرى" (Battle After Another)، مفضلاً التوجّه إلى أوكرانيا في خطوة تعكس التزامه السياسي والإنساني تجاه الحرب الدائرة هناك منذ عام 2022.

هذا القرار لم يكن مفاجئاً تماماً لمن تابع مواقف شون بن خلال السنوات الماضية، إذ تحوّل من وجه هوليوودي بارز إلى صوت داعم لأوكرانيا في مواجهة الحرب، إذ حرص على الحضور ميدانياً في أكثر من مناسبة، ناقلاً صورة الواقع عبر زياراته المتكررة ومشاركاته الإعلامية والفنية. وفي الوقت الذي كان فيه نجوم السينما يتوافدون إلى المسرح الأشهر في لوس أنجليس للاحتفاء بالسينما، كان بن في كييف، في مشهد يعكس مفارقة لافتة بين بريق الجوائز وقسوة الواقع.

خلال زيارته العاصمة الأوكرانية، التقى شون بن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه بـ"الصديق الحقيقي"، مشيداً بدعمه المستمر ومواقفه الواضحة تجاه القضية الأوكرانية. هذا اللقاء لم يكن بروتوكولياً بقدر ما حمل دلالات رمزية على العلاقة التي نسجها بن مع أوكرانيا، والتي تجاوزت حدود التضامن العابر إلى انخراط فعلي في نقل معاناة الشعب الأوكراني إلى العالم.

في لفتة رمزية لقيت اهتماماً واسعاً، تسلّم بن تمثال أوسكار خاصاً صُنع من معدن مستخرج من عربة قطار تضررت جراء القصف، في إشارة تحمل أبعاداً إنسانية وسياسية عميقة. التمثال، الذي بدا وكأنه يجمع بين الفن وندوب الحرب، شكّل تعبيراً عن تقدير الأوكرانيين لموقف بن، كما عكس في الوقت ذاته محاولة لإعادة تعريف معنى التكريم بعيداً عن الأطر التقليدية.

هذا الأوسكار الرمزي لم يكن بديلاً عن الجائزة الرسمية التي حصل عليها، بل جاء إضافةً معنوية تعكس قيمة الحضور الإنساني في لحظة تاريخية حرجة. وبذلك، بدا أن شون بن يوازن بين إنجازه الفني واختياراته الشخصية، مقدّماً نموذجاً لفنان يرى في دوره ما يتجاوز الشاشة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبّر فيها بن عن دعمه لأوكرانيا، فقد سبق أن أهدى أحد تماثيله الأصلية من الأوسكار إلى زيلينسكي، في بادرة لقيت صدى واسعاً، كما شارك في إنتاج أعمال وثائقية تناولت الحرب، ساعياً إلى توثيق تفاصيلها ونقلها إلى جمهور عالمي؛ أبرز هذه المشاركات كانت إنتاج فيلم وثائقي عام 2023.

إلى جانب ذلك، أثار غيابه عن الحفل كثيراً من التساؤلات في الأوساط الفنية والإعلامية، بخاصة أنّ الفوز بجائزة أوسكار يمثّل ذروة التقدير المهني لأي ممثل. إلا أن خطوة بن بدت، بالنسبة إلى كثيرين، تعبيراً عن قناعة راسخة بأن المواقف الإنسانية قد تتقدّم أحياناً على الاحتفاء الشخصي، وأن الشهرة يمكن أن تُوظَّف لخدمة قضايا أكبر.

بهذا الموقف، يرسّخ شون بن صورة الفنان الملتزم، الذي لا يكتفي بالأدوار التي يؤديها على الشاشة، بل يسعى إلى أداء دور فعلي في الواقع، حتى وإن كان ذلك على حساب لحظة تكريم طال انتظارها. وبين أضواء هوليوود وظلال الحرب، اختار بن أن يكون حيث يرى أن حضوره أكثر تأثيراً، مؤكداً أن الفن، في بعض لحظاته، يتقاطع مع السياسة والإنسانية بما لا يمكن فصله.