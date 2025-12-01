تعطل منصة شوبيفاي لدى آلاف المستخدمين في ذروة موسم التسوق

تكنولوجيا
مباشر
01 ديسمبر 2025
شعار "شوبيفاي" (جوناثان را/Getty)
يتزامن عطل "شوبيفاي" مع الاثنين السيبراني (جوناثان را/Getty)
+ الخط -

واجه الآلاف من مستخدمي منصة شوبيفاي للتسوق عبر الإنترنت مشكلات تتعلق بتسجيل الدخول، ما أثّر على العملاء وعدد من الشركات الصغيرة في اليوم الذي يعرف باثنين التسوق الإلكتروني Cyber Monday (الاثنين السيبراني). وأفاد موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال المماثلة بأن المنصة تحقق في مشكلة.

وقال فريق الدعم في "شوبيفاي" في منشور على موقع "إكس": "نعلم بوجود مشكلة لدى المشرفين تؤثر على متاجر محددة، ونعمل على حلها". ويتزامن هذا العطل مع اثنين التسوق الإلكتروني، وهو أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ووسط حركة تجارية قوية بسبب ما يعرف بالجمعة السوداء فضلاً عن أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن ترفع المبيعات.

متسوقون في مركز تسوق بولاية نيوجيرسي في الجمعة السوداء - 28 نوفمبر 2025 Getty
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

12 مليار دولار... رقم قياسي لمشتريات الأميركيين في "الجمعة السوداء"

و"الاثنين السيبراني" أو "اثنين الإنترنت" هو يوم تسوق خاص بالتخفيضات الجذّابة يعادل "الجمعة السوداء"، إلّا أنه متخصص في الشراء عبر الإنترنت. ويأتي الاثنين السيبراني كل عام مباشرة بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكنه حدث يهم العالم كلّه، وخلاله تقدّم متاجر التجزئة عبر منصات الإنترنت عروضاً ترويجية استثنائية وخصومات هامة لجذب الجمهور. وخلال هذا اليوم يشتري المتسوقون الملابس إلى جانب الأجهزة والألعاب والأثاث والإلكترونيات، وكذلك المجوهرات والسلع الرياضية.

(رويترز، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
مظاهرة في تبليسي، 28 نوفمبر 2025 (سيباستيان كانو/Getty)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

جورجيا تهدد بمقاضاة "بي بي سي" بسبب مادة كيميائية

انطلاق صاروخ مارش-2 إف حاملاً فريق مهمة شنتشو 20 الصينية، 24 إبريل 2025 (بيدرو باردو/ فرانس برس)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

إعادة مركبة الفضاء الصينية شنتشو 20 إلى الأرض من دون طاقمها

شعار جريدة المدن الإلكترونية (فيسبوك)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

جريدة المدن تطلق منصتها الرقمية الجديدة المدن بلس