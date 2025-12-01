واجه الآلاف من مستخدمي منصة شوبيفاي للتسوق عبر الإنترنت مشكلات تتعلق بتسجيل الدخول، ما أثّر على العملاء وعدد من الشركات الصغيرة في اليوم الذي يعرف باثنين التسوق الإلكتروني Cyber Monday (الاثنين السيبراني). وأفاد موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال المماثلة بأن المنصة تحقق في مشكلة.

Anyone else having this issue? pic.twitter.com/823hR9Uiro — RaulGolfs (@rjgomz) December 1, 2025

وقال فريق الدعم في "شوبيفاي" في منشور على موقع "إكس": "نعلم بوجود مشكلة لدى المشرفين تؤثر على متاجر محددة، ونعمل على حلها". ويتزامن هذا العطل مع اثنين التسوق الإلكتروني، وهو أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ووسط حركة تجارية قوية بسبب ما يعرف بالجمعة السوداء فضلاً عن أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن ترفع المبيعات.

Not when Shopify admin is down unfortunately pic.twitter.com/FC6Njkm4RN — Pascal Le Marechal (@PascalZeMarshal) December 1, 2025

و"الاثنين السيبراني" أو "اثنين الإنترنت" هو يوم تسوق خاص بالتخفيضات الجذّابة يعادل "الجمعة السوداء"، إلّا أنه متخصص في الشراء عبر الإنترنت. ويأتي الاثنين السيبراني كل عام مباشرة بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكنه حدث يهم العالم كلّه، وخلاله تقدّم متاجر التجزئة عبر منصات الإنترنت عروضاً ترويجية استثنائية وخصومات هامة لجذب الجمهور. وخلال هذا اليوم يشتري المتسوقون الملابس إلى جانب الأجهزة والألعاب والأثاث والإلكترونيات، وكذلك المجوهرات والسلع الرياضية.

(رويترز، العربي الجديد)