شواهد القبور التاريخية التركية تحتمي بالتوثيق الرقمي

- أطلقت تركيا مشروع "جرد الكتب والنقوش الإسلامية" لتوثيق الشواهد والكتابات التاريخية على القبور الإسلامية في إسطنبول، بهدف تحويلها إلى سجل رقمي يسهل الاطلاع عليه. - يقود البروفيسور قادر بكتاش فريقاً أكاديمياً لتوثيق حوالي 200 شاهد قبر، مع التركيز على القياسات والأشكال والزخارف لفهم الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع العثماني. - يساهم المشروع في تسجيل الشواهد ضمن نظام المتاحف الرسمي، ويهدف إلى معالجة مشاكل المقابر التاريخية وتعزيز الوعي الثقافي، مع توقع استمراره ثلاث سنوات.

في خطوة لحفظ الذاكرة العمرانية والدينية، أطلقت تركيا أخيراً مشروعاً واسعاً لتوثيق الشواهد والكتابات التاريخية على القبور الباقية من العهود الإسلامية، وتبدأ خطوته الأولى من مدينة إسطنبول، التي تزخر بالآثار والمقابر التاريخية الإسلامية.

ويندرج مشروع توثيق الشواهد ضمن مشروع أكبر هو "جرد الكتب والنقوش الإسلامية"، الذي يُنفَّذ تحت رعاية الرئاسة التركية، بإشراف المديرية العامة للأصول الثقافية والمتاحف في وزارة الثقافة والسياحة. ويشمل توثيق النقوش والرموز والزخارف والبيانات الواردة على شواهد القبور وتحويلها إلى سجل رقمي يتيح للباحثين والأجيال المقبلة الاطلاع عليها، بوصفها جزءاً من التراث المشترك للبلاد التي شهدت تعاقب حضارات متعددة.

ويقود فريق أكاديمي يضم 10 باحثين من عدة جامعات تركية، بإشراف البروفيسور قادر بكتاش، أستاذ تاريخ الفن بجامعة إسطنبول مِدنِيّت، أعمال التوثيق في المنطقة المحيطة بمقبرة مسجد الشيخ دواتي مصطفى أفندي في منطقة أسكدار (إسطنبول). ويعمل هذا الفريق على توثيق قرابة 200 شاهد قبر وكتابة تاريخية من خلال التصوير وقراءة النقوش وتحديد الإحداثيات وتسجيلها رقمياً.

إسطنبول… المرحلة الأكبر

وأشار منسق المشروع، الأستاذ قادر بكتاش، في حديث لـ"الأناضول"، أن شواهد القبور "تحمل قيمة معرفية وإنسانية كبيرة، لكونها سجلاً حياً لعصور مضت، كذلك فإنها تعد دليلاً على هوية المجتمع وتراثه". وبخصوص أعمال التوثيق، أوضح بكتاش أن الفريق في البداية يحدّد "قياسات الطول والعرض والسماكة، ومن ثم يحدّد الشكل العام للشاهد؛ فبعضها مثلث أو مقوّس، وبعضها مزيّن بتيجان مختلفة. نستطيع عبر هذه المعطيات تمييز قبور الرجال والنساء".

وعن تفاصيل ذلك، أشار إلى أن "شواهد قبور الرجال في العهد العثماني مثلاً تحمل عمائم أو طرابيش، بينما تتميز شواهد قبور النساء بزخارف مميزة وقبعات تقليدية". وتابع قائلاً: "نحن لا نقرأ النقوش فقط، بل نوثّق الزخارف ونرصد الشكل الأصلي لكل شاهد".

وذكر بكتاش أن هذا المشروع سيساهم عند اكتماله في تسجيل آلاف شواهد القبور في مختلف أنحاء تركيا ضمن نظام المتاحف الرسمي، بما يمنع ضياعها أو سرقتها، ويتيح قاعدة بيانات ضخمة للباحثين. وأشار أيضاً إلى أن إسطنبول تُعد المرحلة الأكبر والأطول في هذا المشروع، وقد يستغرق العمل فيها مدة تصل إلى 3 سنوات، نظراً لضخامة عدد المقابر التاريخية فيها.

توثيق الهوية الاجتماعية

من جانبه، تحدث البروفيسور سعدي كوجور، أحد أعضاء الفريق البحثي، عن أن شواهد القبور تمثّل "بطاقة هوية" للشخص المدفون، إذ يكشف نمط الخط المستخدم والزخارف مركزه الاجتماعي والمهني والديني. وتابع: "من خلال الشاهد يمكن معرفة مهنة المتوفّى، ومرتبته الاجتماعية، وانتمائه إلى طبقة العلماء أو الجيش أو الطرق الصوفية". كذلك تساعد النصوص المنقوشة على الشواهد في فهم "كيفية إدراك الناس لفكرة الموت في حينه، حيث تُقدَّم مادة مهمة لدراسة الحياة الاجتماعية".

واعتبر كوجور المقابر التاريخية مصدراً غنياً لدراسة التاريخ الاجتماعي، لكونها تكشف توزيع الفئات داخل المجتمع، فضلاً عن دورها وحركتها وتأثيرها في الحياة العامة.

رصد مشاكل المقابر

بدورها، أوضحت الدكتورة توبا دري آب آيدين، إحدى المشاركات في المشروع، أن العمل لا يقتصر على التوثيق فقط، بل يهدف أيضاً إلى رصد المشكلات التي تعاني منها المقابر التاريخية، مثل الإهمال أو التلف أو فقدان أجزاء من الشواهد. ولفتت إلى أن المشروع يسير بنجاح، مؤكدة أنه سيساهم في بلورة رؤية شاملة لإدارة المقابر التاريخية في إسطنبول وغيرها من المدن التركية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها الثقافية.

(الأناضول)