شوارع إيران: موسيقى للعابرين في مدينة متعَبة

- أصبحت موسيقى الشوارع في إيران جزءاً من الحياة اليومية، تعكس التغيرات الاجتماعية والثقافية، وتتنوع بين المرخصة والمحظورة، مما يعكس عمق حضورها في الوجدان الإيراني رغم القيود. - منذ أواخر 2022، ومع التغيرات الاجتماعية مثل نزع الحجاب، برزت أشكال جديدة من موسيقى الشوارع، حيث يشارك الشباب في العروض الموسيقية العامة، مما يحول الموسيقى إلى حوار إنساني. - موسيقى الشوارع لها جذور تاريخية منذ خمسينيات القرن الماضي، تمزج بين الآلات التقليدية والحديثة، وتعتبر جزءاً من الهوية الثقافية، كما وثقها فيلم "فالس لطهران".

حين تُفتح نوافذ المدن على أنغام تهبّ من الأرصفة، ندرك أن الموسيقى لا تعيش في القاعات الفاخرة ولا ضمن الجوقات الرسمية فحسب، بل تنبض في قلب الشارع، حيث يلتقي وجدان الناس بإيقاع الحياة اليومية. في إيران اليوم لم تعد موسيقى الشوارع مجرد عزف عابر، بل أصبحت مرآةً لزمن يتغيّر، وصوتاً يخرج من أعماق مجتمع يبحث عن متنفس فني وسط تضادات الواقع وضجيج الأزمات.

تحت ظلال الأبنية القديمة وفي زوايا المترو وحدائق طهران، يولد فنّ جديد؛ إذ تعيش إيران اليوم تنوّعاً في أنماط أداء الموسيقى، من الموسيقى المرخَّصة والرسمية إلى الموسيقى تحت الأرض المحظورة، وصولاً إلى موسيقى الشوارع التي باتت ظاهرة مميزة. لكلٍّ من هذه الأنواع سماته الخاصة، غير أن هذا التعدّد يُعبر عن عمق حضور الموسيقى في الوجدان الإيراني رقم قيود وعراقيل تدفعها أحياناً إلى الانتقال تحت الأرض أو إلغاء حفلات موسيقية. بهذا؛ يمكن القول إنّ موسيقى الشوارع أصبحت جزءاً من هوية طهران.

منذ أواخر عام 2022، ومع انتشار ظاهرة نزع الحجاب في إيران وسحب دوريات شرطة الآداب في الشوارع، أخذت أشكال جديدة من موسيقى الشوارع تبرز إلى السطح، من ظهور شابات عازفات، ثم العروض الجماعية المختلطة بين الشابات والشبان. في الشوارع المزدحمة للعاصمة، يختار المغنون والعازفون الشباب زاوية من الرصيف أو حديقة أو محطة مترو ليعرضوا فنّهم أمام المارة، ويجنون منها شيئاً من الرزق.

جواد مهدوي، مغنّ وعازف إيراني شاب، يعزف ألحاناً حزينة في شارع بلوار أباذر غرب طهران أمام إحدى دور السينما، وتعكس موسيقاه الحال التي يعيشها الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، يقول مهدي لـ"العربي الجديد" إنه يمارس الغناء والعزف منذ التاسعة من عمره، وقد حصل على شهادة دبلوم في العزف وأكمل دورات عديدة، غير أن التعليم الحقيقي بالنسبة إليه بدأ في الشارع ليس من مقاعد الدراسة. يضيف جواد، البالغ من العمر حاليا 43 عاماً، أنّ هذا الفن هو مصدر رزقه الوحيد ويكسب منه نحو 200 دولار شهرياً. كان في شبابه يدخل الأزقة ليغنّي ويعزف، أما اليوم فيكتفي بزاوية من الرصيف في مكان مزدحم ليؤدي فنه أمام الناس. يؤكد أنّ الجمهور غالباً ما يتفاعل إيجابياً مع موسيقاه، لكن عدم امتلاكه رأس مال أو شهرة يمنعه من أداء فنه في القاعات الكبرى.

موسيقى الشارع في إيران ليست وليدة اليوم، فلها جذور ساهمت في نموّ الموسيقى الوطنية. ففي خمسينيات القرن الماضي ظهر في طهران نمط موسيقي يُعرف باسم موسيقى السوق أو الزقاق (كوجه‌ بازاری)، وهو مصطلح يُطلق حالياً على مجموعة من الأغاني الشعبية القديمة. سُمّي بهذا الاسم لأنّ مطربيه كانوا يغنّون بأصواتٍ حارة في سوق طهران الكبير التاريخي وأزقّة شارع لاله زار جنوبي طهران، الذي كان آنذاك من أكثر شوارع ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 صخباً وشهرة.

وخلال ندوة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، تحدّث الشاعر الإيراني سجاد عزيزي آرام قائلاً: "مصطلح كوجه ‌بازاری ليس سيئاً؛ لدينا نمط الموسيقى الشعبية، والروك جزءٌ منها. موسيقى السوق نابعة من الناس، وليست مجرد غناء في الشارع". هذا اللون الموسيقي يمزج بين العود، والدف، والناي، والطبلة، والسنطور، والكمان، والكمنجة، والقانون، والهارب، وأحياناً الأكورديون، مع لمسات من الأسلوب العربي الشرقي.

أما بويا، العازف الإيراني البالغ من العمر 26 عاماً، الذي يعزف في الرصيف الطويل لشارع وليّ عصر، فقال لـ"العربي الجديد": "بدأت العزف في الشارع قبل ثلاث سنوات. في البداية كان الخوف يلازمني؛ خشيتُ من نظرات الناس وأحكامهم، أو حتى من الشرطة، لكن حين دوّى صوت غيتاري بين ضجيج السيارات ورأيت شخصين يتوقفان للاستماع، أدركتُ أن ما أفعله ليس مجرّد موسيقى، بل نوع من الحوار الإنساني". أوضح أنّ العمل في الشارع بالنسبة إليه "درس في الحياة"، فيه يتعلّم كيف يتحمل الأحكام المسبقة، وكيف يعزف في الحرّ والبرد ويستبدل الخوف بالثقة ونظرات الناس الباردة بابتسام صادقة، قال: "هدفي ليس المال فحسب، إنما أن أُشبع روحي وأن يصل صوت الإنسان من قلب المدينة إلى أذن الآخر".

نرجس، موظفة مصرف في الـ29 من عمرها من طهران، تروي لـ"العربي الجديد" أنّها تمرّ كل صباح في طريقها إلى العمل من ميدان هفت تير، شمالي طهران، وغالباً ما تسمع شاباً يعزف الغيتار في زاوية من الميدان، مضيفة: "في البداية كنت أعبر بسرعة من دون أن أنتبه، لكن ذات يوم رأيت امرأة تُلقي قطعة نقد في صندوق العازف وتبتسم. في تلك اللحظة فهمت أن موسيقى الشارع ليست مجرد أنغام؛ إنها حوار بين الفنان والمدينة"، توضح أنّ هذه الألحان تمنح الشارع روحاً إنسانية دافئة وسط صخب الحياة.

أما علي رحمتي، سائق سيارة أجرة عبر التطبيقات ويبلغ من العمر 39 عاماً، فيقول لـ"العربي الجديد": "أقضي معظم يومي في الشارع، وكثيراً ما أرى عازفين في الزوايا؛ أحياناً غيتار وأحياناً ناي أو كمان. عندما يعلو صوتهم وسط الزحام وأفتح نافذة السيارة لأستمع، أشعر بالراحة؛ أحسّ أن في هذه المدينة، رغم ضجيجها وتعبها، من لا يزال يتحدث بلغة النغم وليس بلغة التذمّر". يروي أنّه شاهد يوماً شاباً يعزف بعينين مغلقتين، وإلى جواره طفل صغير يهزّ رأسه بانسجام مع الإيقاع، قائلاً: "ذلك المشهد لا يُنسى، وكأنه فاصل من حلم وسط يوم متعب".

موسيقى الشوارع في إيران بكلّ ما تحمله من جماليات وتحديات ظهرت أخيراً في فيلم وثائقي بعنوان "فالس لطهران" للمخرجة زينب تبريزي، التي جابت شوارع العاصمة لتروي حكايات العازفين المغمورين. يروي الفيلم قصة مهرداد الذي يعشق العزف وسط الناس بعيداً عن القاعات اللامعة؛ يعزف للنساء والرجال الذين يقفون قريباً منه من دون وسيط أو حاجز، ويحوّل موسيقاه إلى تجسيد للحبّ والإصرار. "فالس لطهران" ليس مجرد فيلم عن الجنون أو المعاناة، بل رحلة إنسانية عن رجل يرى في الشارع مسرحاً لحياته. تتبع المخرجة خطوات مهرداد وهو يسعى إلى إحياء فرقته وتنظيم حفلاته في الأزقة والمناطق الشعبية، فتغدو مغامرته رمزاً لبحث الإنسان عن معنى الفن وسط ضجيج المدينة.