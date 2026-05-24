"شنتشو-23"... أطول مهمة مأهولة في تاريخ البرنامج الفضائي الصيني

- تعتزم الصين إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها "تيانغونغ" لمدة عام، وهي أطول مهمة في تاريخ برنامجها الفضائي، ضمن خططها لإرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030. - تأتي هذه المهمة في ظل المنافسة الفضائية مع الولايات المتحدة، حيث تسعى الصين لتحقيق هبوط مأهول على القمر قبل نهاية العقد، وتخطط لإنشاء قاعدة دائمة بالتعاون مع روسيا بحلول 2035. - ستشهد مهمة "شنتشو-23" أول التحام ذاتي سريع مع محطة "تيانغونغ"، وتركز على دراسة تأثيرات الفضاء على جسم الإنسان وتجربة "جنين اصطناعي".

تعتزم الصين إرسال رواد فضاء إلى محطتها الفضائية "تيانغونغ" (Tiangong) الأحد في مهمة تمتد لعام كامل، في أطول إقامة فضائية مأهولة في تاريخ برنامجها الفضائي، ضمن مساعي بكين لتحقيق هدفها بإرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030. ومن المقرر إطلاق مركبة "شنتشو-23" (Shenzhou-23) عند الساعة 11:08 مساءً بالتوقيت المحلي (15:08 بتوقيت غرينتش)، باستخدام الصاروخ "لونغ مارش-2 إف واي 23" (Long March-2F Y23) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين.

وستصبح اختصاصية الحمولة لي جيايينغ، وهي مفتشة شرطة سابقة من هونغ كونغ، أول رائدة فضاء من المدينة تشارك في مهمة فضائية صينية، إلى جانب قائد المهمة تشو يانغتشو والطيار تشانغ يوانتشي، وكلاهما من قسم رواد الفضاء التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأوضحت وكالة الفضاء الصينية المأهولة أن أحد الرواد الثلاثة سيبقى على متن محطة "تيانغونغ" لمدة عام كامل، على أن يُحدد اسمه لاحقاً وفق تطورات المهمة. وتُعد هذه من أطول المهمات الفضائية في التاريخ، وإن بقيت دون الرقم القياسي المسجل باسم رائد فضاء روسي عام 1995، والذي أمضى نحو 14 شهراً ونصف الشهر في الفضاء.

وتأتي المهمة في وقت تحتدم فيه المنافسة الفضائية بين الصين والولايات المتحدة للوصول إلى القمر، إذ تسعى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر عام 2028، قبل عامين من الموعد الذي حددته بكين.

وفي إبريل/نيسان الماضي، نفذ أربعة رواد فضاء من "ناسا" رحلة تاريخية حول القمر ضمن مهمة "أرتيمس 2" (Artemis II)، في أول مهمة قمرية مأهولة منذ نصف قرن. كما أجرت شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك الجمعة رحلة تجريبية ناجحة إلى حد كبير لصاروخ "ستارشيب" (Starship)، المصمم لدعم مهمات "ناسا" المستقبلية إلى القمر. وفي المقابل، تواجه الصين تحدياً كبيراً لتطوير أنظمة ومعدات جديدة بالكامل خاصة بالمهمة القمرية، بما يضمن جاهزية روادها للانتقال من المدار الأرضي المنخفض إلى سطح القمر بأمان.

ومنذ عام 2021، ترسل الصين بعثات "شنتشو" بشكل منتظم إلى محطة "تيانغونغ"، حيث يقيم الرواد عادة لمدة ستة أشهر. كما تدرب الصين حالياً رائدي فضاء باكستانيين، قد يشارك أحدهما في مهمة قصيرة إلى المحطة خلال العام الجاري.

وكانت المهمة السابقة "شنتشو-22" قد أُطلقت مبكراً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإعادة ثلاثة رواد إلى الأرض، بعدما تعرضت مركبتهم "شنتشو-20" لأضرار ناجمة عن حطام فضائي.

ورغم أن الصين لم ترسل حتى الآن سوى روبوتات إلى القمر، يعكس نجاح بعثاتها الفضائية المتتالية التطور السريع لقدراتها الفضائية. وفي يونيو/حزيران 2024، أصبحت أول دولة تجمع عينات من الجانب البعيد للقمر باستخدام مركبات روبوتية.

وتأمل بكين، بالتعاون مع روسيا، إنشاء قاعدة دائمة على القمر بحلول عام 2035، وهو هدف سيحصل على دفعة قوية إذا نجحت الصين في تنفيذ هبوط مأهول قبل نهاية العقد الحالي.

وفي إطار التحضيرات، تختبر الصين خلال الأشهر الماضية معدات خاصة بالمهمة القمرية، بينها صاروخ "لونغ مارش-10" (Long March-10)، ومركبة "منغتشو" (Mengzhou)، ومركبة الهبوط القمرية "لانييوي" (Lanyue).

كما ستنفذ مهمة "شنتشو-23" أول عملية التحام ذاتية سريعة مع الوحدة الأساسية لمحطة "تيانغونغ"، في خطوة تمهيدية للمهمة القمرية المستقبلية. وسيعمل العلماء أيضاً على دراسة تأثيرات الإشعاع وفقدان كثافة العظام والضغط النفسي على جسم الإنسان خلال الإقامة الطويلة في الفضاء.

وفي تطور لافت، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين تجري أول تجربة بشرية لـ"جنين اصطناعي" في الفضاء، بعدما أرسلت عينات من خلايا جذعية بشرية إلى طاقم "شنتشو-22" هذا الشهر، لدراسة إمكانات بقاء البشر وتكاثرهم خلال الإقامة الطويلة في الفضاء.