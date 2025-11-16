شكوى 713317: رحلة زوجين في مواجهة الخراب اليومي

احتفل صُنّاع الفيلم الروائي المصري "شكوى 713317" بعرضه الأول ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يشارك الفيلم ضمن مسابقة آفاق السينما العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الفيلم من بطولة محمود حميدة، وشيرين، وهنا شيحة، وجهاد حسام الدين، وتامر نبيل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب.

وأكد مخرج الفيلم ياسر شفيعي لـ"العربي الجديد" شعوره الكبير بالتفاؤل لعرض العمل داخل مهرجان القاهرة، مشيراً إلى أن هذه هي مشاركته الأولى بفيلم روائي طويل بعد تجاربه المتعدّدة في الأفلام القصيرة. وأوضح أن قصة الفيلم مستوحاة من واقعة حقيقية مر بها شخصياً، قبل أن يتم تطويرها على مدار ثلاث سنوات شملت مراحل الكتابة والتصوير وعملية الترشيحات. وأشار شفيعي إلى أن اختياره للفنانين جاء نتيجة خبرة تراكمت من خلال عمله مع المخرجين الكبيرين محمد خان وداود عبد السيد، اللذين شكّلا رؤيته في اختيار الممثل الأنسب لكل دور.

وقالت الفنانة هنا شيحة لـ"العربي الجديد" إن الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا السوداء، وإن شخصية "زيزي" التي تقدمها خطفت اهتمامها منذ القراءة الأولى، خاصة أنها تمثل منظور الجيل الجديد داخل الأحداث، في مقابل تمسك الشخصيتين الرئيسيتين مجدي وسما بالطرق التقليدية في التعامل مع المواقف. واعتبرت شيحة أن القصة تعبر عن تجارب يمر بها كثيرون ممن يشعرون بالظلم أو العجز، وهي مشاعر تضغط على صاحبها وتلامس واقعًا شائعًا.

أما الفنانة شيرين فأكدت لـ"العربي الجديد" أن مشاركتها جاءت بعد تعافيها من إصابة في الركبة كانت قد أجبرتها على الاعتذار عن العمل، إلا أن إصرار المخرج على وجودها دفعها إلى العودة فور الشفاء. ووصفت التجربة بأنها مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة، نظرًا إلى طبيعة الشخصية المركّبة التي تعتمد على الجانب النفسي، معبّرة عن فخرها بالمشاركة في عمل يُعرض داخل مهرجان مصري عريق.

واكتفى الفنان محمود حميدة بتصريحاته خلال الندوة التي أعقبت العرض، مؤكدًا أن التجربة كانت مثيرة وصعبة، وأنه لم يتردد في خوضها رغم كونها التجربة الإخراجية الطويلة الأولى لياسر الشفيعي.

ويقدم فيلم "شكوى 713317" رؤية إنسانية تمتد على مدار 80 دقيقة، حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما اللذين يعيشان في حي المعادي بحياة هادئة تنقلب رأسًا على عقب بعد تعطل الثلاجة. ويتحوّل العطل إلى سلسلة من المواجهات البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة، قبل أن تتكشف طبقات أعمق من حياتهما، وتظهر تصدّعات تتجاوز حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى صميم العلاقة بين الزوجين وحياتهما اليومية.