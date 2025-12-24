- نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، يلجأ للنيابة العامة المصرية لتفريغ كاميرات المراقبة في قاعة السينما، بعد تصوير غير لائق للممثلة ريهام عبد الغفور خلال عرض فيلم "خريطة رأس السنة"، مما أثار غضباً واسعاً. - نقابة المهن التمثيلية تصدر بياناً رسمياً تؤكد فيه عدم التهاون مع أي إساءة للفنانين، وتبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في نشر محتوى مسيء، لحماية أعضائها وصون كرامتهم. - دعوة من النقابة للمؤسسات الإعلامية للتضامن والتصدي للممارسات غير الأخلاقية، مع التأكيد على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية.

في تصعيد قانوني نادر، لجأ نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إلى النيابة العامة المصرية، مطالباً بتفريغ كاميرات المراقبة داخل قاعة السينما التي شهدت العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، للكشف عن هوية الشخص الذي صوّر الممثلة ريهام عبد الغفور بطريقة غير لائقة، في واقعة اعتبرت انتهاكاً صريحاً لخصوصيتها خلال العرض الخاص للفيلم قبل يومين.

وكان أحد الحاضرين قد صوّر الممثلة التي أدّت دور البطولة في الفيلم بطريقة غير لائقة أثناء جلوسها داخل القاعة، قبل أن تنتشر الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات مسيئة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل الوسط الفني وبين جمهورها.

وعبّرت ريهام عبد الغفور عن غضبها الشديد مما تعرضت له، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة".

من جانبه، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بياناً رسمياً أكد فيه عدم التهاون مع أي صفحات أو أفراد غير مسؤولين يقومون بتشويه صورة الفنانين المصريين أو الإساءة إليهم، سواءً عبر التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو من دون إذن ونشرها بشكل مسيء أو خارج سياقها، مشدداً على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأكد النقيب أشرف زكي في بيانه قائلاً: "لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، بدون تهاون أو مجاملة"، موضحاً أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفراداً أو صفحات أو منصات رقمية، في إطار سعيها لحماية أعضائها وصون كرامتهم.

كما وجه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى المواقع والمؤسسات الصحافية والجهات الإعلامية المهنية للتضامن مع النقابة، والتصدي لمثل هذه الممارسات التي وصفها بغير الأخلاقية وغير المهنية، والعمل على وقف حالة الانفلات التي تسيء إلى المهنة الفنية وتشوه صورة الدولة المصرية.

وشدّد بيان النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكداً استمرارها في اتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية، واللجوء إلى كل السبل القانونية المتاحة لحماية حقوق أعضائها.