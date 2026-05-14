شكوى تطالب القضاء اللبناني بوقف بث برنامج متهم بالترويج لإسرائيل

- تقدم محامون ومعلمون وناشطون لبنانيون بطلب لوقف برنامج "مش مسرحية" على قناة إم تي في، متهمين البرنامج بإشراك الأطفال بشكل غير مهني ومخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع، وتهديد السلم الأهلي والتحريض المذهبي. - البرنامج، الذي بدأ في مارس، يهدف إلى جمع أصوات لبنانية متنوعة للتحدث بحرية حول قضايا سياسية واجتماعية، لكنه أثار جدلاً واسعاً بسبب النقاشات الحادة والتصريحات الطائفية. - المحامية فداء عبد الفتاح أكدت أن البرنامج تحريضي ويخالف القوانين، مشيرة إلى مسؤولية السلطة القضائية ووزير الإعلام في استمرار بثه.

تقدّم عدد من المحامين والمعلمين والناشطين اللبنانيين بطلب لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت، الخميس، لوقف بث برنامج "مش مسرحية" الذي يقدمه المذيع جو معلوف على قناة إم تي في.

وأشار المشتكون إلى أنّ البرنامج يشرك الأطفال والقاصرين "بطريقة غير مهنية"، كذلك فإنّه يخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع، عبر تهديد السلم الأهلي والتحريض المذهبي و"الترويج للعدو الصهيوني"، وفق نص الطلب. ولم يصدر أي تعليق من قناة إم تي في حتّى الآن حول القضية.

وكانت القناة المعروفة بموقفها المعارض لحزب الله قد بدأت ببث برنامج "مش مسرحية" في مارس/ آذار الماضي، ووصفته بأنه "منصّة شبابية تجمع أصواتاً لبنانية من مختلف المناطق والطوائف والانتماءات للتحدث بحرية حول مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة، والمجتمع". ويعتمد البرنامج على النقاشات المباشرة، حيث "يُدفع المشاركون إلى تجاوز الشعارات، والتعبير عن أفكارهم بوضوح، والتفاعل مع آراء مختلفة"، وفق تعريف القناة.

لكن البرنامج أثار منذ انطلاقته جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، وخصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب النقاشات الحادة بين المشاركين فيه، إضافةً إلى بعض التصريحات ذات الطابع الطائفي أو المؤيدة للسلام مع إسرائيل التي صدرت عن بعض الضيوف.

وخلال الحلقة الأخيرة من "مش مسرحية" علّق معلوف على ما أسماه "جدار العار" صوراً لتعليقات مهينة وبذيئة كتبها مستخدمون على حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي، وطاولت بعضاً من ضيوف البرنامج إلى جانب المذيع وإدارة القناة.

من جهتها، قالت المحامية فداء عبد الفتاح التي شاركت في تقديم الطلب، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الطلب مرتبط بالبرنامج ككلّ، منذ لحظة انطلاقته حتى الحلقة السابعة منه، وكان يفترض أن نتقدّم به قبل ذلك، لكن تأخرنا بذلك لظروف لوجستية"، مشددةً على أن "هذا البرنامج تحريضي، مذهبي، طائفي، ويهدّد السلم الأهلي، ويروّج للعدو بشكل فاضح بما يخالف أيضاً أحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع بشكل غير مقبول".

وأشارت إلى أن "كمّ المخالفات القانونية كبير جداً، حتى إن البرنامج يُشرك أطفالاً على الشاشات ويدفعهم إلى تقديم خطاب والترويج لدعاية تراها القناة المذكورة صحيحة". وأضافت أن مقدّم البرنامج "يتّبع أسلوباً غير مهني ولا علاقة له بالعمل الصحافي ولا ببرامج التعبير عن آراء الشباب، لا بل على العكس تماماً، ورأينا ترجمة لذلك من تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكّدت عبد الفتاح أن "السلطة القضائية تتحمّل بالدرجة الأولى مسؤولية استمرار البرنامج، وكذلك وزير الإعلام بول مرقص الذي لم يصدر أي إنذار أو بيان أو تنبيه رغم كل التحريض والحقد الذي نراه مستمرّاً على مدار توقيت الحلقة". في الوقت نفسه، شدّدت المحامية على أن "موقفنا هذا موضوعي ولا خلفية له بالدفاع عن فريق ضد آخر، فهذا الحقد لو وجّه ضد أي فريق آخر في لبنان كنّا سنتحرّك أيضاً لأن هذا الخطاب غير مقبول، لا مهنياً ولا إنسانياً ولا وطنياً، فكيف إذا كان موجهاً بينما هناك حرب مفتوحة على لبنان، من أكثر عدو مجرم في البشرية".