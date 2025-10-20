شكران مرتجى في "أو لا لا"... بعيداً عن الأنظمة

- شكران مرتجى تخوض تجربة جديدة في تقديم البرامج الحوارية مع برنامج "أو لا لا"، مستفيدة من خبرتها في التمثيل لجذب المشاهدين بأسلوب سلس وغير تصادمي، بعيداً عن الأسئلة المحرجة. - البرنامج يهدف إلى استضافة زملاء من سورية ولبنان والعالم العربي، مع التركيز على الاحترام والفضول في الحوار، مما يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ الحلقة الأولى. - مرتجى تسعى للهروب من التصنيفات السياسية السابقة، وتبحث عن مسار جديد في التمثيل والتقديم، مستفيدة من التحولات الإعلامية والسياسية في بيروت.

قبل نحو شهرين، بدأت محطة "لنا" السورية مفاوضاتها مع الممثلة شكران مرتجى لتقديم برنامج حواري أسبوعي خارج إطار المألوف. ليست هذه التجربة الأولى لمرتجى في عالم التقديم التلفزيوني، إذ سبق أن خاضت تجربة مماثلة في برنامج مسابقات عبر الفضائية السورية، من دون أن تتوقف عن التمثيل ومتابعة نشاطها الدرامي.

اختارت المحطة عنوان "أو لا لا" لبرنامجها الجديد، وهي الجملة الشهيرة التي ارتبطت بمرتجى في مسلسل لعبة حب للمخرج فيدات أويار. العنوان بدا لافتاً في توقيته، خصوصاً أن القناة، بعد التبدلات التي شهدتها عقب سقوط النظام السوري وتحوّل إدارتها إلى لبنانية بالكامل، ما زالت تبحث عن هويتها البرمجية الجديدة. ومع اتجاهها نحو نمط برامج "الهارد توك"، يتساءل المتابعون عن المغزى من هذا الكم من البرامج ذات الإيقاع الواحد والموضوعات المتكررة.

مع ذلك، أحسنت شكران مرتجى اختيار طريقها، فخرجت من كليشيه المقابلات التقليدية، وقررت استضافة زملائها من سورية ولبنان والعالم العربي، واضعة خبرتها الطويلة في التمثيل في خدمة الحوار. منذ الحلقة الأولى، التي استضافت فيها دريد لحام، نجحت مرتجى في جذب الأنظار وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، إذ بدت محاورتها مزيجاً من الاحترام والفضول، رغم ظهورها للحظات وكأنها "طالبة" في مسيرة لحام الفنية، كما هو حال معظم الفنانين السوريين الذين يكنّون التقدير الكبير للجيل السابق، ويحافظون على لغة الاحترام في المقابلات والمناسبات.

هذا المشهد يعيد إلى الأذهان تجارب مشابهة قدّمها فنانون سوريون في السابق، مثل أمل عرفة وباسم ياخور، اللذين خاضا تجربة البرامج الحوارية القائمة على "السكوبات" وتبادل القصص الشخصية لضمان النجاح وجذب الجمهور بعيداً عن مساحة التمثيل التقليدي.

تحاول شكران مرتجى انتزاع "سكوب" من ضيوفها بأسلوب سلس وغير تصادمي، مستفيدة من خبرتها الطويلة في كواليس الدراما. فهي تعرف كيف تضمن راحة الضيف، وتنتزع منه اعترافاً أو تصريحاً مثيراً دون اللجوء إلى الأسئلة المحرجة التي باتت سمة لعدد من البرامج العربية التي تبني نجاحها على الإحراج أو الصدام. بدلاً من ذلك، تعتمد مرتجى على الدفء والعفوية لجذب الضيف والمشاهد في آن واحد.

بين بيروت ودمشق، تبدو شكران مرتجى اليوم في محطة مفصلية من مسيرتها الفنية. فهي من الممثلات اللواتي حوسبن على مواقفهن السابقة المؤيدة للنظام السوري، لكنها تحاول اليوم الهروب من التصنيف والبحث عن مسار أفضل، سواء في التمثيل، حيث تمتلك تاريخاً طويلاً وحضوراً راسخاً، أو عبر تجربة التقديم التي تفتح لها نافذة مختلفة.

بيروت، التي احتضنت خلال الأعوام الماضية عدداً كبيراً من الفنانين السوريين الباحثين عن الاستقرار بعد تفجر الأزمة السورية عام 2011، تشكّل اليوم لممثلة بحجم مرتجى مرفأً جديداً وفرصة لإعادة التفاعل مع جمهورها العربي الأوسع، خصوصاً بعد التحولات الإعلامية والسياسية الأخيرة.

عرفت شكران مرتجى كيف تصنع شخصياتها بعناية منذ بداياتها في الكوميديا، مروراً بالأدوار المركّبة التي تتطلب جهداً درامياً عالياً، وصولاً إلى حضورها اليوم بصفة مقدمة برامج تمتلك شعبية واسعة. ويأتي برنامجها "أو لا لا" "محاولة لطيفة"، كما يصفها البعض، للكشف عن وجهها الآخر من بيروت، بعيداً عن البروتوكولات الثقيلة التي كبّلت الفنان السوري لسنوات، سواء أكان موالياً أم معارضاً.