- شهدت مدينة يافا كتابة شعارات غرافيتي على جدران إذاعة جيش الاحتلال "غالي تساهل" و"غلغلتس"، مما أثار ردود فعل غاضبة من منتدى خريجي الإذاعة الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الشعارات التحريضية. - صادقت حكومة نتنياهو على اقتراح وزير الأمن يسرائيل كاتس بإغلاق إذاعة الجيش، مبرراً ذلك بأن وجود إذاعة عسكرية في دولة ديمقراطية يُعد شذوذاً، وأنها تضر بالجيش وتثير الانقسامات السياسية. - استأنفت لجنة محامي الإذاعة أمام المحكمة العليا، التي أصدرت أمراً مؤقتاً بتجميد الإغلاق، مما أثار انتقادات من وزير الاتصالات وأعضاء الائتلاف، مما يعمق الخلافات حول مستقبل الإذاعة.

خُطّت كتابات غرافيتي، ليل الأحد–الاثنين، على الجدران الخارجية لمبنى إذاعة جيش الاحتلال "غالي تساهل"، وعلى جدران الإذاعة العسكرية الموسيقية "غلغلتس" الملحقة بها، في مدينة يافا. وجاء في الشعارات المكتوبة: "رأس الأفعى، المحكمة العليا والنيابة العامة؛ رمز الانقلاب العلماني تنبغي إزالته". وعلى الجدار المجاور، خُطّت شعارات أخرى تضمّنت أخطاءً إملائية، كُتب فيها: "زمنكم قصير وأيامكم معدودة".

ورداً على ذلك، أصدر منتدى خريجي الإذاعة بياناً طالب فيه بـ"محاسبة من خطّ الشعارات التحريضية على جدران الإذاعة، ووقف الحملة التحريضية ضدها". ويأتي ما سبق بعدما صادقت حكومة بنيامين نتنياهو، بالإجماع، قبل نحو أسبوعين، على اقتراح وزير الأمن، يسرائيل كاتس، القاضي بإغلاق إذاعة الجيش، ما أثار عاصفةً من الانتقادات الشعبية والقضائية.

ودافع نتنياهو – الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية جرائم الحرب في غزة – عن القرار، بالقول إن "إذاعةً عسكريةً تبث بإذن الجيش موجودة في كوريا الشمالية وعدة دول أخرى، ونحن طبعاً لا نريد أن نكون محسوبين ضمن قائمة هذه الدول". وأضاف أن "هناك اقتراحات متكررة لإغلاق إذاعة الجيش أو خصخصتها، وأنا منفتح على جميع هذه الاقتراحات وأؤمن بالمنافسة، وقد حان الوقت لذلك".

أمّا كاتس، فزعم أن "واقعاً تعمل فيه في إسرائيل إذاعة لمصلحة جميع مواطني الدولة هو شذوذ لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية، وما تقدّم يُصعّب جوهرياً على الجيش الإسرائيلي، لضلوعه – رغماً عنه – في الخطاب السياسي". وأضاف أن "تناول المحطة الإذاعية لمضامين سياسية يضر بالجيش وجنوده ووحدته. وعندما قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة محطة بث عسكرية، كان الهدف أن تشكّل لساناً وأذناً للجنود الإسرائيليين وعائلاتهم، لكن المحطة تحوّلت عملياً، خلال السنين، إلى منبر تتعالى فيه آراء، كثيرٌ منها يهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده، ويبث مضامين سياسية مثيرة للانقسام ولا تتلاءم مع قيم الجيش".

وادّعى كاتس أنه "طوال الحرب في السنتين الأخيرتين، اشتكى جنود ومواطنون كثيرون، ومن بينهم أفراد عائلات قُتل أبناؤها، مرّات عديدة من أنهم يشعرون بأن المحطة لا تمثلهم، بل وتمسّ بجهود الحرب والمعنويات، والأخطر من ذلك أن أعداءنا فسّروا هذه الرسائل على أنها تُنقل بواسطة الجيش الإسرائيلي نفسه".

وفي غضون ذلك، طلب كاتس من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، البدء بالتطبيق الفوري لإجراءات وقف عمل الإذاعة، ووقف تعيينات جميع الجنود النظاميين والاحتياط في وحدة إذاعة الجيش الإسرائيلي، وإنهاء هذه الإجراءات بحلول 15 فبراير/شباط المقبل، على أن تُغلق الإذاعة كلياً بحلول 1 مارس/آذار المقبل.

وفي أعقاب القرار، استأنفت لجنة محامي الإذاعة أمام المحكمة العليا، فيما أقرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، بأن إجراء الإغلاق تشوبه عيوب جوهرية، وأن إنفاذه من شأنه التسبب بضرر كبير لحرية التعبير. وفي ضوء ما تقدّم، أصدر رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، أمراً مؤقتاً جمّد بموجبه إجراء إغلاق المحطة إلى حين النظر في الاستئنافات، وهي خطوة لقيت انتقادات شديدة من جانب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وأعضاء الائتلاف الآخرين، ما عمّق الخلافات حول مستقبل الإذاعة.