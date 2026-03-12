شركتان أميركيتان تحجبان صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة

- قيود على صور الأقمار الاصطناعية: شركتا بلانت لابز وفانتور تقيدان الوصول إلى صور الأقمار الاصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بهدف حماية القوات الحليفة والمدنيين ومنع إساءة استخدام المعلومات الجغرافية الحساسة. - قرارات مستقلة: الشركتان تؤكدان أن قراراتهما لم تكن نتيجة لضغوط حكومية، بل جاءت بعد التشاور مع خبراء لضمان عدم استخدام الصور لأغراض عدائية. - توثيق الأحداث: وسائل الإعلام العالمية اعتمدت على صور الشركتين لتوثيق القصف الأميركي والإيراني في المنطقة، مما يبرز أهمية هذه الصور في تقديم أدلة موثوقة.

قيّدت شركتان أميركيتان رائدتان في مجال الاستخبارات المكانية الوصول إلى صور الأقمار الاصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء.

وقالت شركتا بلانت لابز وفانتور إن قرارهما كان مستقلاً، وليس نتيجة طلب أو ضغط من البنتاغون أوي أي جهة حكومية أخرى، علماً أنهما تملكان عقوداً مع الحكومة الفيدرالية.

وأبلغت "بلانت لابز"، التي تدير أكثر من 200 قمر اصطناعي من مقرها في كاليفورنيا، عملاءها بأنها فرضت قيوداً على صورة الأقمار الاصطناعية من "إيران والقواعد الحليفة القريبة منها، إضافة إلى دول الخليج ومناطق النزاع القائمة"، معلنةً أنها ستحظر لمدة أسبوعين إمكانية الوصول إلى الصور الجديدة من المنطقة. وسبق للشركة أن أعلنت، الأسبوع الماضي، تأخير إتاحة الصور الجديدة من المنطقة نفسها لمدة أربعة أيام.

وقال متحدّث باسم الشركة إنها اتخذت هذه الإجراءات لضمان عدم استخدام صورها "من قبل جهات معادية"، وفق تعبيره، لاستهداف "أفراد عسكريين أو مدنيين من الحلفاء أو شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)". وشدّد على أن القرار "لم يكن نتيجة توجيه أو مطلب من أي حكومة"، وجاء "بعد التشاور مع خبراء داخل الحكومة وخارجها".

بدوره، أكّد متحدث باسم "فانتور"، لـ"واشنطن بوست"، إن الشركة فرضت قيوداً على الوصول لصور الأقمار الاصطناعية إلى "أجزاء" من الشرق الأوسط، بهدف "منع إساءة استخدام المعلومات الجغرافية الحساسة"، و"للمساعدة على حماية القوات الحليفة والمدنيين"، مرجعاً القرار إلى إدارة الشركة، من دون تدخل "أي حكومة أو منظمة عسكرية أو طرف ثالث".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد لجأت وسائل الإعلام العالمية إلى صور "بلانِت لابز" و"فانتور" منذ بداية الحرب على إيران، وحصلت من خلال على أدلة توثّق القصف الأميركي لمدرسة للفتيات في مدينة ميناب، جنوبي إيران، وكذلك قصفاً إيرانياً على قاعدة بحرية أميركية في البحرية، وعلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وكانت "بلانت لابز"، قد اتخذت إجراءات مماثلة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. إذ أعلنت في أواخر العام 2023 تأخيرها نشر صورٍ عالية الدقة لقطاع غزة.