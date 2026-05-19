شركة تعلن فقس كتاكيت من بيض اصطناعي

أعلنت شركة كولوسال الأميركية للعلوم الحيوية، اليوم الثلاثاء، عن فقس 26 كتكوت دجاج سليماً من "بيض اصطناعي"، وهو ما تعتبره الشركة خطوة أساسية نحو هدفها المتمثل في إحياء أنواع منقرضة من الطيور مثل الموآ العملاق في نيوزيلندا والدودو في موريشيوس.

وكل بيض الطيور في الطبيعة هو تحفة فنية من روائع التصميم الطبيعي؛ فقشرة بيضة الدجاج مثلاً قوية بما يكفي لتحمّل وزن الدجاجة الأم، وخفيفة بما يكفي ليتمكن كتكوت صغير من النقر وكسرها أثناء الفقس، ويمكن للأوكسجين أن يمر عبر قشرة البيضة أثناء نمو الجنين، وفي الوقت نفسه يحافظ الحاجز الواقي في القشرة على الرطوبة ويمنع دخول الجراثيم. ولسنوات، حاول العلماء الذين يدرسون التطور وعلم الأحياء النمائي طرقاً مختلفة لإعادة تكوين قشرة البيضة، أو لفقس الطيور من دون قشرة بيض على الإطلاق، وكل طريقة من هذه الطرق كانت لها قيود.

وأتى إعلان "كولوسال" من دون ورقة بحثية محكمة، أو بيانات متاحة للنشر، حتى يتمكن العلماء الآخرون من تقييمها، لكن إذا كانت كل المعلومات التي تقدمها الشركة دقيقة، فإن هذه المحطة إنجاز باهر في إعادة تصميم الغشاء الواقي للبيضة. وتنقل مجلة ناشونال جيوغرافيك عن الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، المتخصصة في "إعادة إحياء الأنواع المنقرضة"، بن لام: "لا نسعى فقط إلى إعادة إنتاج البيضة.. بل نسعى في الواقع إلى إعادة هندستها لأغراضنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها "كولوسال"، التي جمعت تمويلاً يزيد عن 600 مليون دولار وتبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، عناوين الأخبار. ففي العام الماضي، أعلنت عن ولادة ثلاثة جراء بيضاء معدلة وراثياً لتشبه ذئاباً ضخمة منقرضة. الآن، وعقب التجربة الجديدة مع البيض، تقول "كولوسال" إن هذه التقنية قابلة للتطوير بعيداً عن الدجاج، لتشمل في نهاية المطاف تفقيس الأنواع المنقرضة في بيض أكبر حجماً.