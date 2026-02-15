شركة تستخدم الخلايا العصبية الحقيقية لذكاء اصطناعي أرخص

- شركة الحوسبة البيولوجية "تي بي سي" تستخدم الخلايا العصبية الحقيقية لتقليل تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تحتوي أطباقها الصغيرة على 100 ألف خلية عصبية لتحويل البيانات إلى إشارات كهربائية تُستخدم في تدريب "مُهايئ" برمجي. - "تي بي سي" تدعي أن مهايئاتها تضاعف طول الفيديو المنتج من نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لإعادة تدريب مكلفة، مما يعزز كفاءة النماذج. - شركات مثل IBM وإنفيديا تستثمر في تقنيات مشابهة، حيث تطور IBM أجهزة مستوحاة من الدماغ، واستحوذت إنفيديا على شركة غروك لتطوير رقائق منخفضة الطاقة.

يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من القدرة الحاسوبية والكهرباء، لذا قرّرت شركة الحوسبة البيولوجية تي بي سي (TBC) حلّ هذه المشكلة من خلال استخدام الخلايا العصبية الحقيقية. توضح مجلة فوربس أن "تي بي سي" تستعين في تنفيذ الفكرة بأطباق صغيرة بحجم حبة ملح خشن، يحتوي كل منها على نحو 100 ألف خلية عصبية.

يحتوي الطبق على 4096 قطباً كهربائياً، تمكّن "تي بي سي" من تحفيز الخلايا وتسجيل نشاطها. تحوّل الشركة بيانات التدريب المرئي إلى إشارات كهربائية تستطيع الخلايا قراءتها. معالجة الخلايا العصبية لتلك البيانات تنتج إشارات تُسجّل وتُحوَّل إلى نموذج رياضي أعقد.

تُستخدم هذه النماذج الرياضية لتدريب ما تسميه الشركة "مُهايئاً" برمجياً، يُضاف إلى نماذج الذكاء الاصطناعي بوصفه طبقة معالجة إضافية. تقول "تي بي سي" إن مهايئاتها قادرة على مضاعفة طول الفيديو الذي ينتجه نموذج الذكاء الاصطناعي قبل أن يبدأ في التعطل، وإنها لا تتطلب أي إعادة تدريب مكلفة.

واستخدام الخلايا العصبية يساعد على خفض التكاليف الباهظة للحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة تي بي سي ليست الوحيدة في هذا القطاع، فقد دأبت شركة آي بي إم (IBM) على تطوير فئة جديدة من أجهزة الذكاء الاصطناعي مستوحاة من بنية الدماغ. واستحوذت شركة إنفيديا، الرائدة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، على شركة غروك (Groq) الناشئة في مجال الرقائق الإلكترونية، والتي تعمل على تطوير رقائق منخفضة الطاقة ومخصصة للذكاء الاصطناعي.

تنقل المجلة عن الشريك المؤسِّس وعالم الأعصاب، جون بوميرانيك، أنه واثق من تقنيته. يقول: "نتواصل مع أفضل حاسوب صُنع على الإطلاق. لقد صُمّم وطُوّر وأُتقن عبر الطبيعة والتطوّر"، مضيفاً: "نحن متحمسون لتقديم هذه التقنية للعالم وإثبات جدواها للجميع. إنها ليست مجرد مشروع بحثي، بل قابلة للتسويق التجاري".