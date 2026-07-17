- أطلقت شركة ترامب ميديا خدمة "تروث إيه بي آي" المدفوعة، لتوفير وصول أسرع للمستثمرين إلى منشورات مؤثرة على منصة تروث سوشال، مما يمنحهم ميزة في اتخاذ قرارات مالية سريعة. - تهدف الخدمة إلى دعم المؤسسات المالية التي تعتمد على المعلومات الفورية، خاصة شركات التداول التي تستخدم برامج آلية، وتعدّ هذه الخطوة محاولة لتعزيز إيرادات الشركة في سوق بيع البيانات. - من المقرر إطلاق الخدمة في أغسطس، وستوفر متابعة مستمرة لمنشورات الحسابات المؤثرة، بما في ذلك حساب ترامب الذي يتابعه 13 مليون شخص.

أطلقت شركة ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب، مالكة منصة تروث سوشال للتواصل الاجتماعي، خدمة مدفوعة تتيح للبنوك وشركات التداول وصولاً أسرع إلى منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من الحسابات المؤثرة، في خطوة تستهدف المستثمرين الذين يعتمدون على سرعة الحصول على المعلومات لاتخاذ قرارات في الأسواق المالية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الجمعة.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة "تروث إيه بي آي" (Truth API) ستتيح للمشتركين تلقي منشورات لأكثر 10 حسابات تأثيراً على المنصة قبل وصولها إلى المستخدمين العاديين عبر الإشعارات التقليدية، ما يمنحهم الأسبقية في الاطلاع على المحتوى. وأوضحت أن الخدمة صُمّمت للمؤسّسات التي تتكبّد خسائر أو تفوتها فرصة استثمارية بسبب التأخر في الوصول إلى المعلومات، خاصة شركات التداول التي تعتمد برامج آلية لتنفيذ أوامر البيع والشراء في أجزاء من الثانية، بناءً على الأخبار والتطورات الجديدة.

وتعدّ هذه أوّل خدمة تقدّمها شركة ترامب ميديا في سوق بيع البيانات، ضمن محاولاتها لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، بعدما واجهت صعوبة في التوسع مقابل منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة كيفن ماكغورن: "الأسواق تتحرك بالفعل بسبب منشورات تروث سوشال. ومع تزايد استخدام المنصة، نتوقع أن تصبح خدمة تروث إيه بي آي مصدراً دائماً ومهماً لإيرادات الشركة".

ومنذ عودته إلى رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام 2025، استخدم ترامب منصة تروث سوشال للإعلان عن عددٍ من القرارات التي أثّرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية، إضافة إلى منشورات حول السياسة التجارية تجاه الصين، وهو ما جعلها مصدراً يتابعه المستثمرون والمؤسسات المالية من كثب، بحسب "رويترز".

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ومن المقرّر إطلاق خدمة "تروث إيه بي آي" في الأول من أغسطس/ آب المقبل، على أن توفّر متابعة متواصلة على مدار الساعة لمنشورات الحسابات الأكثر تأثيراً، إضافةً إلى أرشيف كامل للمنشورات يعود إلى العام 2022. وتضم قائمة الحسابات التي تشملها الخدمة حساب ترامب الذي يملك 13 مليون متابع، وشخصيات أخرى مقربة منه مثل ولديه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، وداعميه دان بونجينو وشون هانيتي.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن خصوصية "تروث سوشال" تكمن في أن من ينشر المحتوى عليها هو في الوقت نفسه أحد كبار مالكيها ورئيس الولايات المتحدة. كما لفتت إلى أنه في العادة أن يتخلى الرؤساء الأميركيون عن ملكيتهم في الشركات التي قد تثير تضارباً في المصالح أثناء توليهم المنصب، وهو ما لم يفعله ترامب الذي احتفظ بحصته في شركة ترامب ميديا، واستثمر بشكل واسع في العملات المشفرة والمشروعات العقارية، رغم الانتقادات المتعلقة بتضارب المصالح.