شركة بازفيد تسرّح أكثر من ثلث موظفيها ضمن خطة لخفض النفقات

أعلنت شركة بازفيد الإعلامية الأميركية عن تسريح نحو 35% من موظفيها والمتعاونين معها، وذلك بعد أشهر من تحوّل رجل الأعمال والكوميدي بايرون ألين إلى صاحب الحصة المسيطرة في الشركة، بحسب ما نقله موقع فرايتي.

وقالت الشركة، في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الاثنين، إن خطة خفض القوى العاملة تهدف إلى دعم مسار تحقيق الأرباح من خلال تبسيط هيكلها التنظيمي، وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على السيولة النقدية. وسيؤدي هذا القرار إلى إلغاء نحو 180 وظيفة في "بازفيد"، بما في ذلك موقعا هافينغتون بوست وتايستي، في حين بلغ العدد الإجمالي للموظفين 507 في نهاية العام 2025، موزّعين على خمس دول.

وتتوقّع "بازفيد" أن تتراوح كلفة عمليات التسريح بين 6.5 ملايين و8.5 ملايين دولار أميركي، مع تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 29 مليون دولار أميركي و32 مليوناً.

إعلام وحريات دراسة بريطانية: مخاوف على السلامة تدفع الصحافيين إلى الرقابة الذاتية

وبعد استحواذ شركة بايرون ألين في مايو/ أيار الماضي على حصة تبلغ 51% من "بازفيد" مقابل 120 مليون دولار أميركي، أعلن رجل الأعمال عن نيته توظيف "بازفيد" و"هافينغتون بوست" لإطلاق منصة بث مجانية تضم محتوى احترافياً وكذلك من إنتاج المستخدمين، ويأمل من خلالها منافسة "يوتيوب".

ويشغل ألين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ألين ميديا غروب التي تملك 13 محطة تلفزيونية تابعة لشبكات إيه بي سي وسي بي إس وإن بي سي، إضافةً إلى عشر شبكات تلفزيونية عالية الدقة تقدم خدماتها لنحو 275 مليون مشترك.