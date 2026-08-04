شركة استشارات بريطانية كبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقاريرها عنه

- كشفت شركة جي بي تي زيرو عن استخدام PwC للذكاء الاصطناعي في تقاريرها، مما أدى إلى فوضى وادعاءات ملفقة واستشهادات وهمية، مثل إطار "نبض المواطن" غير الموجود. - تضمنت تقارير PwC معلومات غير دقيقة حول الذكاء الاصطناعي، مثل دليل للحكومات لتحسين الخدمات العامة، واستشهادات غير موثوقة، مما يثير تساؤلات حول جودة خدماتها. - رغم الاكتشافات، قللت PwC من شأنها، مؤكدة التزامها بدقة الأبحاث ومراقبة الجودة، وسط انتشار هذيان الذكاء الاصطناعي في مجالات مهنية وأكاديمية.

يوم الثلاثاء الماضي، ضُبطت شركة الاستشارات البريطانية الرائدة PwC، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى، متلبسة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقارير حول استخدام الذكاء الاصطناعي. ووجدت شركة جي بي تي زيرو، المتخصصة في رصد المحتوى المولّد، فوضى وهدياناً واستشهادات وهمية وادعاءات ملفقة، وصياغة وتنسيقاً غير مفهومين.

واحتوت التقارير المخالفة على "ادعاءات لا علاقة لها بالمصدر المذكور أو تتناقض معه". على سبيل المثال، تضمن تقرير عام 2025 قسماً كاملاً حول إطار عمل يُعرف باسم "نبض المواطن"، زعم التقرير أن الحكومات حول العالم تستخدمه. ومع ذلك، كشف "جي بي تي زيرو" أن الإطار المذكور لم يكن موجوداً في الواقع أصلاً، بل كان مجرد هذيان من تلفيق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستشهادات الداعمة.

ومن الغريب أن تقارير PwC، المليئة بالمعلومات غير الدقيقة، كانت تتناول موضوع روبوتات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دليل للحكومات حول كيفية تحسين الخدمات العامة للمركبات ذاتية القيادة. وتضمن أحد التقارير حاشيةً تشير إلى مدوّن مراهق يتابعه 280 شخصاً، بوصفه مصدراً لمبادرة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جيه بي مورغان.

ووجد الباحث في "جي بي تي زيرو" بول إيساو أن تقريراً آخر للشركة استشهد بأن الخطأ البشري مسؤول عن 90% من حوادث المرور، ثلاث مرات في صفحتين فقط، مستخدماً ثلاثة مصادر مختلفة، وهو أمرٌ "لا يُمكن أن يفعله أي إنسان"، كما صرّح لصحيفة فايننشال تايمز.

وتُبرز هذه النتائج مدى انتشار هذيان الذكاء الاصطناعي في تقارير من المفترض أن تكون موثوقة. فحتى شركات الاستشارات المرموقة يبدو كأنها باتت تقدّم لعملائها خدمات رديئة وغير موثقة، ما يثير تساؤلات مقلقة حول جودة خدماتها المهنية. وفي الشهر الماضي فقط، ضُبطت شركة KPMG، وهي إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى أيضاً، وهي تُدرج كميات كبيرة من الهذيان في تقرير حول كيفية دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي "في مجالات الاستشارات الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ومراقبة الامتثال". وسبق أن وبّخ قضاة محامين بعد ضبطهم وهم يُدرجون استشهادات قانونية مزيفة في وثائق المحكمة. كما لوحظ غزو لأوراق بحثية مشكوك في صحتها، مولّدة بالذكاء الاصطناعي، للمجالات الأكاديمية.

وفي ردّها على التقارير المولّدة، قلّلت PwC من شأن هذه الاكتشافات، وقالت لـ"فايننشال تايمز" إنها "تأخذ دقة أبحاثها المنشورة على محمل الجد، وتحدّث عدداً محدوداً من المراجع الداعمة" في التقارير. وأضافت: "تماشياً مع نهجنا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدينا عمليات مراقبة جودة للأبحاث وتطوير المحتوى، ونتوقع من جميع موظفينا الالتزام بها"، بحسب تعبيرها.