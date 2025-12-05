شرطة نيوزيلندا تستعيد بيضة "فابرجيه" مرصعة بالماس بعدما ابتلعها لص

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، أنها استعادت بيضة من تصنيع دار فابرجيه مرصّعة بالماس بعدما وُضع لصّ ابتلعها تحت المراقبة لمدة ستة أيام.

وكان الرجل البالغ 32 عاماً، والذي يُعتقد أنه ابتلع قطعة المجوهرات بيضوية الشكل من متجر في أوكلاند في شمال نيوزيلندا، قد أوقف من رجال الأمن خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الشرطة، في بيان، استعادة القطعة، مشيرةً إلى أنّ الرجل ما زال قيد الاحتجاز.

وكلّفت الشرطة عنصراً بمراقبة الرجل، حتى استعادة قطعة المجوهرات التي تُقدر قيمتها بنحو 20000 دولار أميركي.

وهذه القطعة التي تشكل إصداراً مميزاً مستوحى من فيلم "أوكتوبوسي" التابع لسلسلة الجاسوس جيمس بوند والصادر عام 1983، ويتمحور حول بيضة لدار فابرجيه. ويوجد داخل البيضة الصغيرة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً والماس والياقوت، أخطبوطٌ صغير، بحسب الموقع الإلكتروني لدار المجوهرات.

اشتهرت الدار منذ أواخر القرن الـ19 ببيضها المرصّع بالأحجار الكريمة. وبيعت "بيضة الشتاء" (Winter Egg) للعائلة الإمبراطورية الروسية، وهي إحدى أفخم القطع الفنية التي صنعها الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابرجيه، بمبلغ قياسي بلغ 22,9 مليون جنيه إسترليني (30,22 مليون دولار) في مزاد نظمته دار كريستيز الثلاثاء في لندن.

(فرانس برس)