دخلت الصحافية التونسية شذى الحاج مبارك منذ 21 أيلول/سبتمبر الحالي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن بلي في محافظة نابل (شمال شرقي تونس). خطوة اعتبرتها عائلتها صرخةً أخيرة للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية وتحديد جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به منذ أشهر، بعدما صدر بحقها في 5 شباط/فبراير 2025 حكم يقضي بسجنها خمس سنوات.

وتعود تفاصيل قضية شذى الحاج مبارك إلى أيلول/سبتمبر 2021، حين تفجّرت ما عُرف في الإعلام التونسي بـ"قضية أنستالينغو"، المرتبطة بشركة إنتاج إعلامي. أكثر من خمسين صحافياً وسياسياً وناشطاً أُدرجت أسماؤهم في الملف، بتهم ثقيلة تبدأ من "الاعتداء على أمن الدولة" ولا تنتهي عند "تبييض الأموال" و"الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الحاج مبارك، التي كانت وقتها تمارس عملها الصحافي، وُضعت ضمن المتهمين. غير أنّ عائلتها وفريق دفاعها يؤكدان أنه لا علاقة لها بالتهم، وأنّ كل ما قامت به كان ضمن واجباتها المهنية. لكن النيابة العمومية رأت عكس ذلك، فوجهت إليها تهماً انتهت بحكم بالسجن لخمس سنوات. منذ ذلك التاريخ، تنتظر شذى النظر في استئنافها، سبعة أشهر مرّت بلا جلسة، لتعلن الإضراب احتجاجاً على ما وصفته بـ"المماطلة القضائية".

ليلة السبت الماضي، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً عبّرت فيه عن "تضامنها التام" مع شذى الحاج مبارك، ووصفت تحركها بـ"المعركة المشروعة دفاعاً عن الحق في محاكمة عادلة". النقابة حمّلت وزارة العدل والسلطات القضائية "مسؤولية تعثر مسار القضية وما قد ينجرّ عنه من تبعات صحية ونفسية على الصحافية". كما طالبت النقابة بالإسراع في تعيين جلسة الاستئناف، وتمكين شذى من حقوقها كاملة أمام القضاء، معتبرة أنّ ما تعيشه منذ أربع سنوات أقرب إلى "مظلمة قضائية".