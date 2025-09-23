شحن الهاتف 100% يضرّه... جرّب هذه الطريقة بدلاً من ذلك

- للحفاظ على عمر الهاتف، يُنصح بتجنب شحنه بالكامل إلى 100% وتفادي درجات الحرارة القصوى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور البطارية وفقدانها شحنها بسرعة أكبر. - توصي صحيفة نيويورك تايمز بشحن الهاتف بين 20% و80%، وتوفر هواتف "آيفون"، "سامسونغ غالاكسي"، و"غوغل بيكسل" ميزات شحن مُحسّنة لتعيين حد أقصى للشحن. - يمكن تفعيل هذه الميزات عبر إعدادات الهاتف، مثل "الشحن التكيفي" في هواتف "غوغل بيكسل" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية الشحن.

بدلاً من المسارعة إلى شراء هاتف جديد في كل سنة، يمكن للمستخدم جعل هاتفه الحالي يدوم لسنوات من خلال تعديل عادات الاستخدام واستثمار بعض الجهد في حمايته. وقد تكون بداية هذه الطريق التوقف عن شحن الهاتف بنسبة مائة في المائة، بحسب تقرير تقني لصحيفة نيويورك تايمز.

وتعاني هواتف عدة من سرعة التقادم وقصر العمر نتيجة تراجع كفاءة البطارية من بين أسباب أخرى. وبحسب الصحيفة هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة لشحن الهاتف تؤثر بالبطارية وعمرها. وبحسب التقرير هناك شيئان سهلان يجب وضعهما في الاعتبار هما: تجنب درجات الحرارة القصوى، مثل ترك الهاتف في الخارج تحت الشمس، وعدم شحن الهاتف إلى مائة في المائة. فمع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي شحن الهاتف بالكامل إلى إضعاف البطارية، والتسبب في فقدانها شحنها بشكل أسرع بكثير.

شحن الهاتف بالطريقة الصحيحة

بدلاً من ذلك، تنصح الصحيفة بشحن الهاتف في نطاق يتراوح بين 20 و80 في المائة. وتحتوي هواتف "آيفون" الأحدث وهواتف "سامسونغ غالاكسي" وهواتف "غوغل بيكسل" على ميزات شحن مُحسّنة تتيح تعيين حد أقصى للشحن بنسبة 80%: