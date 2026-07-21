شبكة علاقات أندرو تايت وشقيقه داخل دائرة ترامب

- أُلقي القبض على أندرو وتريستان تايت في ميامي بناءً على طلب تسليم من السلطات البريطانية، ويأملان في تدخل ترامب لمنع تسليمهما، حيث يعتبر محاميهما أن الملاحقات القضائية مدفوعة بأسباب سياسية. - يواجه الشقيقان اتهامات في رومانيا بتشكيل جماعة إجرامية لاستدراج النساء واستغلالهن، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والاغتصاب، مع توسيع التحقيقات لتشمل غسل الأموال وترهيب الشهود. - تتزايد الضغوط على ترامب لاتخاذ موقف بشأن تسليمهما، بينما يرفض حاكم فلوريدا وجودهما، وتعمل السلطات البريطانية بالتنسيق مع جهات دولية لمتابعة القضية.

يأمل المؤثران أندرو تايت وشقيقه تريستان، أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع تسليمهما إلى المملكة المتحدة، عقب توقيفهما في ولاية فلوريدا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على علاقاتهما الموثقة بعدد من الشخصيات المحسوبة على الدائرة السياسية المحيطة بترامب.

وألقت السلطات الفيدرالية، السبت، القبض على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أندرو تايت وشقيقه تريستان في مدينة ميامي، تنفيذاً لطلب تسليم صادر عن السلطات البريطانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الاضطهاد السياسي والشيوعية" التي أشار إليها محاميهما كدافع للملاحقات القضائية؟ ما هي الأسباب التي دفعت الشقيقين للتحرك في أوساط مقربة من إدارة ترامب قبل توقيفهما؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولمح محاميهما، جوزيف ماكبرايد، إلى أنه يتوقع تدخلاً من ترامب لمصلحة موكليه، معتبراً أن الملاحقات القضائية بحقهما مدفوعة بـ"الاضطهاد السياسي والشيوعية"، وهما أمران، بحسب تعبيره، "يكرههما ترامب".

​صلات بإدارة ترامب

قبل أيام من توقيفهما في فلوريدا، تحرك الشقيقان في أوساط مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشراكات العالمية، باولو زامبولي، استضافهما داخل منزله غي واشنطن، كما اصطحبهما إلى أحد النوادي. وكان زامبولي قد حلّ سابقاً ضيفاً على بودكاست أندرو تايت. وأوضح أنه تعرّف إلى الشقيقين في لوس أنجليس، وأنهما اتصلا به بعد وصولهما إلى واشنطن، وعندما علما بأنه ينظم حفلاً، سألاه إن كان بإمكانهما الحضور، فوافق على ذلك. وأضاف زامبولي: "ربما كنت الشخص الوحيد الذي لم يكن يعرف مدى شهرتهما. كنت أعلم أن لديهما بعض القضايا والدعاوى، لكنني لست محققاً".

نفى زامبولي وجود أي صلة بين حضورهما الحفل ومنصبه الرسمي، مؤكداً أن المناسبة كانت شخصية. وقال: "إذا تحدثت إليهما، فربما لم يتجاوز الحديث ثلاث دقائق. لم يكن هناك أي دور لإدارة ترامب، ولم يُطرح أي حديث عن عفو رئاسي". وأضاف أنه لا يعرف سبب وجود الشقيقين في واشنطن، لكنه كان على علم بأن لديهما اجتماعات في الكونغرس.

ومن بين الصور التي انتشرت خلال زيارة الشقيقين إلى واشنطن، صورة جمعتهما بالنائب الجمهوري ويسلي هانت، وقيل إنها التُقطت داخل مكتبه في مبنى الكونغرس. ولم يكشف عن تفاصيل الزيارة، لكن محاميهما جوزيف ماكبرايد صرّح لصحيفة ديلي ميل بأن الشقيقين توجها إلى العاصمة الأميركية لأن "واشنطن تدرك أن قدرة أندرو وتريستان تايت على التأثير في الانتخابات المقبلة لا تضاهى".

كما يتابع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الشقيقين أندرو تايت وتريستان تايت على منصة إكس، إذ يندرج اسماهما ضمن أكثر من 1500 حساب يتابعها. لكن فانس لم يعلن دعمه لهما أو تأييده لقضيتهما.

ويصل بودكاست الشقيقين إلى ملايين الشبان حول العالم، ويستضيف شخصيات من عالم الأعمال والسياسة وصناع المحتوى المحافظين. ويرى منتقدوه أنه يروج لخطاب معادٍ للنساء ونظريات المؤامرة، بينما يعتبره مؤيدوه بديلاً عن الإعلام التقليدي.

وكان ريتشارد غرينيل، المبعوث الرئاسي الأميركي للمهام الخاصة، قد صرّح لصحيفة فايننشال تايمز عام 2025 بأنه لم يجرِ "محادثة جوهرية" مع وزير الخارجية الروماني إميل هورزيانو خلال مؤتمر ميونخ للأمن، لكنه لم ينفِ مناقشة قضية الشقيقين.

وتلاحق السلطات الرومانية أندرو وتريستان تايت منذ أواخر عام 2022، بتهم تشكيل جماعة إجرامية منظمة لاستدراج النساء واستغلالهن في إنتاج محتوى إباحي عبر الإنترنت، إلى جانب اتهامات بالاتجار بالبشر، بينما يواجه أندرو أيضاً اتهامات بالاغتصاب. وتقول النيابة الرومانية إن بعض الضحايا استُدرجن عبر ما يعرف بأسلوب "عاشق الإيقاع" (Lover Boy)، الذي يقوم على إيهام النساء بعلاقات عاطفية قبل استغلالهن مالياً وجنسياً. وينفي الشقيقان جميع الاتهامات. وخلال السنوات الأخيرة، وسعت السلطات الرومانية التحقيق بإضافة تهم، منها غسل الأموال، وترهيب الشهود، والاتجار بقاصر، ومحاولة التأثير في الشهادات، كما صادرت سيارات فارهة وأصولاً أخرى يشتبه بأنها مرتبطة بالقضية.

وأشار هورزيانو لشبكة "سي إن إن" عام 2025 إلى أن غرينيل أبدى اهتماماً بمصير الشقيقين خلال حديث غير رسمي، لكنه لم يعتبر ذلك ضغطاً، مضيفاً: "لم أفسر كلامه على أنه ضغط، بل مجرد تكرار لموقف معروف".

صلات بعائلة ترامب

يُعد دونالد ترامب الابن أبرز أفراد عائلة ترامب الذين أبدوا دعماً علنياً لأندرو تايت، إذ وصف احتجازه في رومانيا عام 2023 بأنه "جنون مطلق"، كما شاركه لاحقاً في بث مباشر، واعتبر أنه يتعرض لهجمات غير عادلة. وذكرت صحيفة ذا غارديان أن العلاقة بينهما تعود إلى عام 2016.

كما ارتبط اسم بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأميركي، بأندرو تايت خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، بعدما تحدثت تقارير عن مساهمة بارون في استقطاب الناخبين الشباب، وهي الفئة التي يتداخل جزء كبير منها مع جمهور تايت على الإنترنت. وذكرت مجلة فوربس أن بارون نسج علاقة مع أندرو تايت في إطار جهود الحملة للوصول إلى الشباب، إلا أن متحدثاً باسم الشقيقين شكك في صحة بعض هذه التقارير.

وبعد محاولة اغتيال ترامب في يوليو/ تموز 2024، صرح أندرو تايت بأنه تحدث مع بارون، مضيفاً للصحافيين: "أنا قريب جداً من عائلة ترامب، وأعرفهم جيداً". في المقابل، لم يدلِ بارون ترامب بأي تعليق بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشقيقين.

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موقف ترامب

لم يعلّق ترامب كثيراً على القضية. وعندما سُئل في فبراير/ شباط 2025 عن السماح للشقيقين بمغادرة رومانيا، أجاب: "لا أعرف شيئاً عن ذلك... سنتحقق من الأمر".

في المقابل، كان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أبرز الجمهوريين المنتقدين للشقيقين، إذ أكد بعد وصولهما إلى الولاية أنهما "غير مرحب بهما" في فلوريدا، وأعلن تكليف مسؤولي الولاية بدراسة ما إذا كانت هناك صلاحية قانونية لفتح تحقيق بحقهما. كما أعلن المدعي العام لفلوريدا جيمس أوثماير أن الولاية "لن تتسامح مطلقاً مع الاتجار بالبشر أو العنف ضد النساء"، متعهداً بملاحقة أي مخالفات تدخل ضمن اختصاصها.

ويرى مراقبون أن الشقيقين عززا خلال السنوات الأخيرة حضورهما داخل دوائر مقربة من الحركة السياسية لترامب، ومع توقيفهما في الولايات المتحدة، بات الرئيس الأميركي أمام احتمال اتخاذ قرار بشأن تسليمهما إلى المملكة المتحدة، حيث يواجهان سلسلة واسعة من الاتهامات الجنائية.

59 تهمة تلاحق أندرو تايت وشقيقه

بحسب بيان لهيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS)، يواجه أندرو تايت (39 عاماً) سبع تهم إضافية بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب الاتجار بالبشر أو تسهيله بغرض الاستغلال الجنسي، وثلاث تهم بالاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي، إضافة إلى 19 تهمة أخرى تتعلق بصور غير لائقة لأطفال ومواد إباحية متطرفة.

أما تريستان تايت (38 عاماً)، فيواجه اتهامات إضافية تشمل تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب الاتجار بالبشر أو تسهيله بغرض الاستغلال الجنسي. وأشارت هيئة الادعاء إلى أن هذه الاتهامات تتعلق بوقائع يُزعم أنها حدثت بين يوليو/تموز 2010 وأغسطس/آب 2017.

وصرح مالكولم ماكهافي، رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء الملكية: "قررنا ملاحقة أندرو وتريستان تايت بتهم إضافية، تشمل الاغتصاب، وترتيب الاتجار بالبشر أو تسهيله بغرض الاستغلال الجنسي، وجرائم تتعلق بصور غير لائقة لأطفال"، وأضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تسلم ملف جديد من الأدلة قدمته شرطة بيدفوردشير، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا المزعومين في القضية إلى سبعة.

من جهتها، أعلنت شرطة بيدفوردشير أن إجمالي التهم الموجهة إلى الشقيقَين بلغ الآن 59 تهمة، بينها 42 تهمة بحق أندرو تايت و17 تهمة بحق تريستان تايت، مؤكدة أن عناصرها يعملون بالتنسيق مع هيئة الادعاء الملكية وجهات إنفاذ القانون الوطنية والدولية في إطار "تحقيق معقد"، وفق ما قالته مساعدة رئيس الشرطة كارينا توماس.