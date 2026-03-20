شبكة "سي بي إس" الأميركية توقف خدمتها الإذاعية في مايو المقبل

- أعلنت شبكة "سي بي إس" عن إغلاق خدمتها الإذاعية "سي بي إس نيوز راديو" بعد نحو 100 عام من العمل، كجزء من إعادة هيكلة استراتيجية تشمل تسريح عشرات العاملين، بهدف مواكبة التغيّرات في صناعة الأخبار واستقطاب جماهير جديدة. - ستتوقف الخدمة الإذاعية نهائيًا في 22 مايو، مع تأكيد الإدارة على التعامل مع الموظفين المسرّحين بعناية واحترام، وسط قلق وتوتر بين العاملين بعد جولات تسريح سابقة. - تأتي هذه القرارات بعد استحواذ "سكاي دانس ميديا" على "باراماونت"، مع توقعات بتسريح 15% من موظفي "سي بي إس" البالغ عددهم 1100 موظف.

ستغلق شبكة "سي بي إس" خدمتها الإذاعية "سي بي إس نيوز راديو" التي استمرت لنحو 100 عام، جزءاً من حملة إعادة هيكلة استراتيجية تشمل تسريح عشرات العاملين، وذلك بحسب ما أعلنته رئيسة التحرير باري فايس والرئيس توم سيبروفسكي في مذكرة إلى الموظفين، الجمعة.

وأبلغت الإدارة فريق "سي بي إس نيوز راديو" ونحو 700 محطة شريكة، أن الخدمة الإذاعية ستتوقف بشكل نهائي في 22 مايو/ أيار المقبل. كما أكّدت المذكرة أنها ستتعامل مع الموظفين المسرّحين بـ"عناية واحترام". وأشارت فايس وسيبروفسكي إلى أن هذه القرارات تأتي رغبةً في مواكبة "التغيّرات الجذرية في صناعة الأخبار" وبحثاً عن استقطاب جماهير في أماكن جديدة. وأضافا: "بعض أقسام غرف الأخبار لدينا يجب أن تصغر لتفسح المجال لما يجب علينا بناؤه لنظل قادرين على المنافسة".

وظهرت خدمة "سي بي إس نيوز راديو" عام 1927، ويعدّ برنامجها "سي بي إس وورلد نيوز راوند آب" أطول نشرة إخبارية مستمرة في الولايات المتحدة. وقالت فايس وسيبروفسكي إن قرار إيقاف الخدمة كان"ضرورياً" و"لم يكن من السهل اتخاذه"، وأشارا إلى أن "تغيير استراتيجيات برمجة المحطات الإذاعية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، جعل من استمرار الخدمة أمراً مستحيلاً".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن موظفين في الشبكة وجود حالة من القلق والتوتر بين العاملين في مكاتبها في نيويورك، خاصةً أنها تأتي بعد جولة سابقة من التسريحات، وصفت بأنها "مجزرة" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد وقتٍ قصير على تولي فايس رئاسة غرفة الأخبار. إضافةً إلى ذلك، خسرت الشبكة عددا من المذيعين والصحافيين البارزين الذين قدموا استقالاتهم في الفترة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الشبكة الإعلامية عن تسريحات منذ استحواذ شركة سكاي دانس ميديا على شركة باراماونت، مالكة "سي بي إس"، في أغسطس/ آب الماضي. ومن المنتظر الإعلان عن طرد المزيد من الموظفين فور الحصول على الموافقات التنظيمية لإتمام عملية استحواذ "باراماونت سكاي دانس" على شركة وارنر براذرز ديسكفري، مالكة شبكة سي أن أن الإخبارية. وتشير التوقعات إلى احتمالية تسريح 15% من مجمل العاملين في "سي بي إس"، والبالغ عددهم نحو 1100 موظف.