شبكة التلفزيون العربي موضوع مداخلة في ملتقى بجامعة الجزائر

شهدت جامعة الجزائر 3 تقديم مداخلة بعنوان "تحولات صناعة الإعلام المرئي العربي في ظل استخدام منصات البث الرقمي – شبكة التلفزيون العربي نموذجاً"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى وطني نظمه مخبر استخدام وتلقي المنتجات الإعلامية والثقافية في الجزائر التابع لكلية الإعلام والاتصال، أمس الخميس.

تطرقت الورقة البحثية التي قدمتها البروفيسور الدكتورة زينب بعلوج إلى التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام مع تغير أنماط التلقي في السنوات الأخيرة، والتحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية للتكيف مع هذه التغيرات، مستشهدة بتجربة شبكة التلفزيون العربي الناجحة في التأقلم مع المتغيرات من نواحٍ متعددة تشمل صناعة المحتوى، عرضه، وتسويقه، عبر قناتي التلفزيون العربي والعربي 2، إضافةً إلى منصة العربي بلس.

وأشادت الباحثة في ختام مداخلتها بالتوازن الذي تحقّقه شبكة التلفزيون العربي بين التوسّع المدروس، والحفاظ على معايير الإنتاج الإعلامي المحترفة، إضافةً إلى تنوع وغنى المحتوى المعروض على مختلف المنصات التابعة للشبكة، والتزامه بتقديم قيمة مضافة، بما يجعلها نموذجاً مميزاً في الساحة الإعلامية الإقليمية.