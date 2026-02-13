شبكة التلفزيون العربي موضوع مداخلة في ملتقى بجامعة الجزائر

13 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
ملتقى وطني حول الإعلام من تنظيم جامعة الجزائر العربي الجديد
جانب من الملتقى الذي نظمته جامعة الجزائر، 12 فبراير 2026 (العربي الجديد)
- تناولت المداخلة التحولات في صناعة الإعلام المرئي العربي مع التركيز على تغير أنماط التلقي والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في التكيف مع هذه التغيرات.
- استعرضت تجربة شبكة التلفزيون العربي كنموذج ناجح في التأقلم مع المتغيرات من خلال تطوير صناعة المحتوى وعرضه وتسويقه عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية.
- أشادت الباحثة بالتوازن الذي تحققه الشبكة بين التوسع المدروس والحفاظ على معايير الإنتاج المحترفة، مما يجعلها نموذجاً مميزاً في الساحة الإعلامية الإقليمية.

شهدت جامعة الجزائر 3 تقديم مداخلة بعنوان "تحولات صناعة الإعلام المرئي العربي في ظل استخدام منصات البث الرقمي – شبكة التلفزيون العربي نموذجاً"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى وطني نظمه مخبر استخدام وتلقي المنتجات الإعلامية والثقافية في الجزائر التابع لكلية الإعلام والاتصال، أمس الخميس.

تطرقت الورقة البحثية التي قدمتها البروفيسور الدكتورة زينب بعلوج إلى التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام مع تغير أنماط التلقي في السنوات الأخيرة، والتحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية للتكيف مع هذه التغيرات، مستشهدة بتجربة شبكة التلفزيون العربي الناجحة في التأقلم مع المتغيرات من نواحٍ متعددة تشمل صناعة المحتوى، عرضه، وتسويقه، عبر قناتي التلفزيون العربي والعربي 2، إضافةً إلى منصة العربي بلس.

داخل غرفة أخبار التلفزيون العربي في لوسيل (العربي الجديد)
التلفزيون العربي... الصورة الأوضح بعد 3 سنوات في لوسيل

وأشادت الباحثة في ختام مداخلتها بالتوازن الذي تحقّقه شبكة التلفزيون العربي بين التوسّع المدروس، والحفاظ على معايير الإنتاج الإعلامي المحترفة، إضافةً إلى تنوع وغنى المحتوى المعروض على مختلف المنصات التابعة للشبكة، والتزامه بتقديم قيمة مضافة، بما يجعلها نموذجاً مميزاً في الساحة الإعلامية الإقليمية.

