شباب جيل زد يعتمدون على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع ثقتهم به

- أظهر استطلاع أجرته مؤسسات غالوب ووالتو وجي إس في أن جيل زد في الولايات المتحدة يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام، لكن نظرتهم تجاهه تزداد سلبية، حيث يشعر 18% فقط بالتفاؤل مقارنة بـ27% العام الماضي. - عبّر أكثر من ثلث المشاركين عن غضبهم تجاه التقنية، وأشار الباحث زاك هيرينوفسكي إلى أن جيل زد أصبح أكثر تشككًا وسلبية تجاه الذكاء الاصطناعي، رغم اعترافهم بفوائده في الدراسة والعمل. - نصف المشاركين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميًا أو أسبوعيًا، بينما 20% لا يستخدمونه، ويشعر الشباب بالقلق من تأثيره على الوظائف والإبداع والتفاعل البشري.

يستخدم أبناء جيل زد على روبوتات الدردشة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير لكنّهم لا يشعرون بالارتياح لاعتمادهم عليها، بحسب استطلاع نشرت صحيفة نيويورك تايمز نتائجه، الخميس. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسّستا غالوب ووالتو مع شركة جي إس في التي تعمل في مجال تكنولوجيا التعليم أن أكثر من نصف المنتمي إلى جيل زد المقيمين في الولايات المتحدة يستعملون الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام، إلّا أنّ نظرتهم تزداد سلبية تجاهه. ومن بين أكثر من 1500 شخص تراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً، شملهم الاستطلاع الذي أجري في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، قال 18% فقط إنّهم يشعرون بالتفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ27% العام الماضي. كما عبّر أكثر من ثلث المشاركين عن غضبهم تجاه التقنية.

وأشار الباحث في شؤون التعليم لدى "غالوب" وأحد معدّي الاستطلاع، زاك هيرينوفسكي: "صار أبناء جيل زد أكثر تشكّكاً وسلبيةً تجاه الذكاء الاصطناعي". وعبّر عن تفاجئه بالتحوّل المتزايد في موقف الشباب، "على الرغم من أنهم لم يكونوا شديدي الحماس تجاهه العام الماضي"، مشيراً إلى أنه في حين أقرّ الكثير من المشاركين بأن روبوتات الدردشة ساعدتهم على الدراسة والعمل، عبّروا عن قلقهم من تأثيره على الإبداع والتفكير النقدي.

وكانت الشريحة العاملة من أبناء جيل زد أكثر تشكّكاً من غيرها، إذ رأى نحو نصف المشاركين أنّ مخاطر الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل تفوق فوائده المحتملة في زيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. فيما لم تتجاوز نسبة من وجدوا فيه فائدة صافية تخلو من الشوائب 15%.

وأفاد نحو نصف المشاركين أنّهم يستعملون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي أو أسبوعي، وهي نسبة مشابهة للعام السابق. فيما قال 20% منهم إنّهم لا يستخدمون هذه الأدوات. ولفت هرينوفسكي إلى أن الأفراد الأصغر عمراً في جيل زد كانوا أكثر ميلاً إلى الاعتماد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

وفي حين يستعمل الشباب روبوتات الدردشة للحصول على نصائح عاطفية والمساعدة على الواجبات الدراسية، عبّر الكثيرون منهم في مقابلات رافقت الاستطلاع عن تحفّظهم تجاه الذكاء الاصطناعي لأسباب متعدّدة، مثل تهديده للوظائف، ونشر المعلومات المضلّلة، وحلوله بديلاً عن التفاعل البشري لجزء من مستخدميه. وعلى الرغم من مشاعرهم المتضاربة نحو التقنية الجديدة، توقّع نصف المشاركين الذين لم يتخرجوا من المدرسة بعد أنّهم سيحتاجون إلى الإحاطة بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في وظائفهم المستقبلية.