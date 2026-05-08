- شاكيرا تكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم "داي داي"، التي ستصدر في 14 مايو، بمشاركة الفنان النيجيري بورنا بوي، وتظهر في ملعب ماراكانا الشهير مع راقصين بألوان المنتخبات المشاركة. - الأغنية الجديدة تأتي بعد نجاح شاكيرا في تقديم أغنية "واكا واكا" لكأس العالم 2010، وتعاونها السابق مع "فيفا" في نهائيات 2006 و2014. - بطولة كأس العالم الـ23 ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 48 دولة.

كشفت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد أن نشرت مقطعاً قصيراً من الأغنية، عبر حسابها على "إنستغرام"، الخميس.

وفي المقطع المنشور من الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "داي داي"، تظهر شاكيرا وهي تسير داخل ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في البرازيل، حاملةً كرة البطولة الرسمية "تريوندا"، ثم تؤدّي مقطعاً من الأغنية برفقة راقصين يرتدون ألوان المنتخبات المشاركة في البطولة. واختتم المقطع الذي شاركه أيضاً حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برسالة تقول: "نحن جاهزون!".

ومن المقرّر أن تصدر الأغنية، التي شارك في إنتاجها الفنان النيجيري بورنا بوي، في 14 مايو/ أيار الحالي.

وليست هذه المرّة الأولى التي تتعاون فيها شاكير مع "فيفا"، إذ سبق وأن قدّمت أغنية كأس العالم الرسمية عام 2010 في جنوب أفريقيا، بعنوان "واكا واكا"، والتي حقّقت شهرةً واسعةً، آنذاك، كما غنّت في المباراتَين النهائيتَين لكأس العالم 2006 في ألمانيا و2014 في البرازيل.

وكانت النجمة الكولومبية قد أحيّت حفلاً موسيقياً مجانياً، مطلع هذا الأسبوع، على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو أمام ما يقدر بنحو 2 مليون زائر.

وتقام النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تمّوز المقبلَين، بمشاركة 48 دولة من حول العالم.