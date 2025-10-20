شاعرة ومذيعة أردنية تدّعي تعرضها لسرقة 1.4 مليون دولار

- كشفت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد عن تعرضها لسرقة مليون دينار أردني، مؤكدةً أنها ستستعيد أموالها بالقانون أو من خلال جهدها الشخصي، معبرة عن ارتياحها لسلامتها وسلامة أبنائها. - عبرت المساعيد عن حزنها العميق بسبب الخيانة والغدر من أشخاص وثقت بهم لسنوات، مشيرة إلى أن الألم ليس فقط بسبب المال المسروق، بل بسبب الخيانة. - أكدت ثقتها في العدالة الأردنية لاستعادة أموالها، بينما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، حيث يُشتبه في تورط شخص مقرب منها.

كشفت الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد عبر مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي عن تعرضها لسرقة مبلغ مالي قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي). وقالت المساعيد في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك" إنها "بانتظار أن تعود لها أموالها بالقانون، وإن لم تعد بالقانون ستقوم بتجميعها من جديد من تعبها وشقائها، والأهم أنها وأبناءها بخير". وفي حين تحدث البعض عن تعرضها للاحتيال، أكدت المساعيد أنها تعرضت للسرقة.

وفي مقطع فيديو آخر نشرته سابقاً عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت نجاح المساعيد وهي تبكي بحرقة، وقالت: "قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبدأ أو من أين أنتهي، لكن أقول لكم إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ كبير جداً". تابعت: "المؤلم الغدر والخداع الذي تعرضت له من أشخاص وثقت بهم لسنوات"، مؤكدةً أنها "تشعر بالحزن العميق ليس على المال فقط، بل على الخيانة"، من دون أن تسمّي أحداً.

وأكدت المساعيد ثقتها الكاملة في العدالة الأردنية والمؤسسات الأمنية الأردنية باستعادة أموالها، مشيرةً إلى أن الحق سيعود مهما طال الزمن. ولم يصدر عن الأمن العام الأردني أي تصريح حول القضية، فيما قالت مواقع إعلامية محلية إن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق بالحادثة، وإن المتهم "شخص مقرب جداً منها".

وتعتبر نجاح المساعيد واحدة من أبرز الأصوات الشعرية البدوية في الأردن، وبرزت في نهاية تسعينيات القرن الماضي عبر برنامجها الشهير "فيض المشاعر" الذي قدم الشعر النبطي بصورة مختلفة وجديدة.