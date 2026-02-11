شاشات لبنان في رمضان: مزيد من الدراما

- تشهد الشاشات اللبنانية تغييرات في البرمجة الرمضانية، حيث يتم تقليص نشرات الأخبار وغياب البرامج السياسية والفنية لإفساح المجال للدراما المتنوعة، مما يعكس أهمية التفاعل اللبناني في تسويق الدراما خارجياً. - تعرض "إم تي في" مسلسلات مثل "بالحرام" و"المحافظة 15"، بينما تقدم "الجديد" أعمالاً مثل "مولانا" و"خمس أرواح"، مما يعكس التنوع في المواضيع والأساليب الدرامية. - تعرض "إل بي سي" مسلسل "العميل" و"سرّ وقدر"، مما يساهم في إثراء المشهد الدرامي اللبناني خلال الموسم الرمضاني.

تبقّى أسبوع على تغيير البرمجة الخاصة بالشاشات اللبنانية، وغياب البرامج السياسية والفنية، وتقليص مدة نشرات الأخبار، ليُفتح الهواء للدراما.

بين دمشق وبيروت، صورت مجموعة من المسلسلات الخاصة بالموسم الرمضاني، وبدأت شركات الإنتاج باكراً بالتسويق لأعمال عربية مشتركة على الشاشات المحلية، باعتبار أن التفاعل اللبناني يشكل نقطة قوة في أي عمل درامي مسوّق إلى الخارج.

تعرض فضائية "إم تي في" اللبنانية مسلسل "بالحرام"، من قصة وسيناريو فادي حسين وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة ماغي بو غصن وعمّار شلق. مسلسل لبناني يناقش واقعة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وما يحمله المستقبل من تداعيات على صحة المعتدى عليه. أجواء فرقة سيرك تعيش صراعات نفسية قاسية بين العمل على المسرح وترفيه المشاهد، وحقيقة الواقع والهروب منه.

إلى جانب "بالحرام"، نُشاهد على "إم تي في" مسلسل "المحافظة 15"، من كتابة كارين رزق الله التي تمثّل فيه إلى جانب زميلها يورغو شلهوب. يتناول العمل حكاية سيدة تفقد قريباً لها بعد خطفه إلى سورية عقب حكم الأسد، ليبدأ مشوار درامي آخر بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024، وخروج المعتقلين من سجن صيدنايا.

كذلك، تعرض "إم تي في" مسلسل "لوبي الغرام" من بطولة باميلا الكيك ومعتصم النهار. أول مسلسل كوميدي خفيف تؤدي الكيك فيه دور البطولة. العمل من كتابة منة فوزي بالإشتراك مع مخرجه جو بو عيد.

على فضائية الجديد اللبنانية، نشاهد مسلسل "مولانا" من كتابة لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ونور علي. صراع داخل قرية يخوضه بعض سكّانها في أجواء مرتبطة بالممارسات الخاصة بمعرفة الغيب والروحانيات، ولا يخلو من الإسقاط السياسي لواقع عاشته سورية إبان حكم الأسد.

تعرض الجديد أيضاً مسلسل "خمس أرواح" من بطولة قصي خولي وكاريس بشار، وإخراج رامي حنا، فكرة القصة لبلال شحادات وورشة كتّاب. محاولة أخرى للمخرج رامي حنا في الدراما المشتركة المصورة في لبنان بعد "ع أمل" للكاتبة نادين جابر. قصة راقصة شعبية تعيش وسط بيئة مغلقة ضمن العشوائيات في لبنان. محاولة للثورة على الواقع والخروج إلى الضوء لا تخلو من التشويق الدرامي.

ما زلنا مع "الجديد"، إذ سيكون الجمهور على موعد مع مسلسل "النويلاتي"، من كتابة عثمان جحا وإخراج يزن شربتجي، بطولة سامر المصري، وديما قندلفت وفايز قزق. غواص هو اسم بطل العمل (سامر المصري) الذي يسعى إلى الثأر من الظلم والضعف بعد حادث أليم يتعرض له. عانى المسلسل كثيراً بعد حريق اندلع داخل استديوهات التصوير، أتى على الديكور الذي تحول إلى رماد وكلف شركة غودلن لاين المنتجة مليون دولار بحسب بيان نُشر في وسائل الإعلام.

أما فضائية "إل بي سي" فتبدو الأقل اهتماماً، إذ تعرض مسلسل "العميل" من إنتاج 2025، وهو عمل درامي مُعرب عن التركية، من بطولة أيمن زيدان وطلال الجردي ورشا بلال.

كذلك، أعلنت المخرجة كارولين ميلان عن عرض مسلسل "سرّ وقدر" للمنتج إيلي معلوف، عن قصة فيفيان أنطونيوس، آخر مسلسل شارك فيه الممثل الراحل فادي إبراهيم، الذي أصر على إنهاء مشاهده أثناء معركته مع المرض، ويجمع في البطولة وفاء طربيه وبيتر سمعان ورهف عبد الله.